Tennis, serie D: egemonia dell’asd T.C. “Ivan Lendl” di Vico del Gargano

Vico del Gargano, 07 ottobre 2020. È stata l’A.S.D. T.C. Ivan Lendl di Vico del Gargano a conquistare il primato della Serie D provinciale vincendo tutte le partite e cedendo un solo incontro su 15 disputati! La squadra allenata dal Prof. M° Bruno Granieri ha mostrato carattere, compattezza e qualità, lasciando pochi set alle squadre avversarie e mostrando come l’entusiasmo che ha accompagnato l’iscrizione del team vichese alla competizione sia stato determinante per il successo finale.

Un’amalgama ottimamente bilanciata che ha visto da una parte i veterani Granieri Bruno, Maurizio Mongelli e Dattoli Mario e dall’altra la passione di Emanuel Iacovone, Fabio Trotta, Stefano Biscotti, un mix divenuto ben presto vincente.

Una compagine che sicuramente potrà regalare altre soddisfazioni al borgo garganico che, ultimamente, per il tramite del Sindaco Sementino e del delegato allo Sport Raffaele Sciscio, ha inaugurato di recente la nuova superficie di gioco dei 2 campetti, tenuta peraltro a battesimo con una bella vittoria nella penultima partita della Serie D e che vedrà già da subito in questo mese l’inizio dei corsi di tennis. Si ringraziano in ultimo gli sponsor tecnici Azienda Agricola Cusmai, Vetreria Trotta e L’Angolo Antico di Elia&Lorena per la disponibilità e l’adesione al progetto.