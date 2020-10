“Under The Stars”, esordio per il foggiano Vic Petrella

“Under The Stars” è il primo singolo, che anticipa il disco d’esordio “Sperimentalist” dell’autore foggiano Vic Petrella, disponibile dal 02 ottobre su tutte le piattaforme digitali e dal 07 ottobre in rotazione radio e video, pubblicato e distribuito da (R)esisto.

Vittorio Petrella, conosciuto anche come Vic Petrella, nasce a Foggia il 20 maggio del 1996. Malgrado fosse fin dall’infanzia legato alla musica rock e metal grazie agli ascolti del padre, viene, all’età di 6 anni, indirizzato verso lo studio del pianoforte classico. Tali studi lo accompagnano fino ai 22 anni, quando decide di abbandonare il conservatorio per dedicarsi agli studi di archeologia presso l’Università degli Studi di Foggia, dove si laurea nel 2019, con la promessa però di non abbandonare la musica. Dopo una serie di esperienze in alcuni gruppi del foggiano, come tastierista ed arrangiatore, decide di intraprendere la carriera da solista e nel maggio del 2019 registra il suo primo demo autoprodotto in home recording dal nome “Demo – 01”, curando la scrittura di tutte le parti strumentali e della voce. Tale lavoro gli permette di essere notato dal produttore ferrarese Massimiliano Lambertini, con il quale incide il suo primo EP presso il Natural HeadQuarter studio di Ferrara, dal nome “Sperimentalist”. Attualmente continua i suoi studi di archeologia presso l’Università degli Studi di Padova, dove frequenta il corso di laurea magistrale in scienze archeologiche e contemporaneamente si dedica alla composizione della propria musica dalla vena fortemente sperimentale, cercando di conciliare il post-rock con elementi elettronici, psichedelici e sinfonici.

Registrato e mixato da Michele Guberti presso il Natural HeadQuarter Studio

Prodotto da Massimiliano Lambertini, Michele Guberti e Vic Petrella

Videoclip realizzato da Ilaria Passiatore

Distribuzione (R)esisto