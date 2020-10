“Via il governo Conte, sì elezioni”. Anche Foggia alla marcia della liberazione

Foggia, 07 ottobre 2020. I Circoli di Vox Italia della provincia di Foggia e della provincia di BAT saranno a Roma, con altre migliaia di persone provenienti da tutta Italia, sabato 10 ottobre alle ore 14.00. E’ stata indetta una grande manifestazione nazionale con la quale gli italiani chiedono la fine del neoliberismo per avere più Stato e meno mercato, applicando infine la Costituzione Repubblicana. Affinché questo possa compiersi occorre una profonda svolta politica: via dunque il governo Conte e che si convochino subito nuove elezioni politiche. L’Italia si trova oggi a dover operare delle scelte che siano in grado di offrire l’opportunità di un Nuovo Rinascimento, e per questo deve imboccare la via della liberazione. La liberazione dalla trappola del Debito Pubblico e della Finanza Speculativa, con il ritorno dello Stato allo svolgimento dei suoi compiti, così come disegnati dalla Costituzione Repubblicana.

La liberazione dalla disoccupazione, grazie ad un piano d’investimenti pubblici per la creazione di nuovi posti di lavoro. La liberazione dall’economia neoliberista e dalle misure sproporzionate e sbagliate messe in atto dal governo Conte per contrastare il Covid-19 che, oltre a sospendere la democrazia, hanno paralizzato il Paese lasciandolo allo sbaraglio e senza risorse, condannandolo alla deriva economica.

La liberazione dalla malattia con una sanità pubblica che tuteli la salute di tutti i cittadini, che garantisca la libertà di scelta terapeutica, unita ad una politica ambientale non di facciata, tesa alla sovranità ed alla sicurezza alimentare, che decreti intanto lo stop al 5G. Il popolo italiano vuole risorgere e non procederà al buio perché ha, come stella polare, la Costituzione Repubblicana.