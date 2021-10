San Severo (Foggia), 07/10/2021 – “Ciò che mi ha fatto più male è accaduto a Foggia, all’ex Onpi. Un bambino non ha sorriso neanche per un attimo. E mi ha detto con lo sguardo serio: ‘me’ vattin, vattin da qua’. Come un adulto. Questo è quello che più di ogni altra cosa fa male, molto male, a tutti noi che viviamo in questa terra. Il poter far poco o nulla per questa terra, per tutti i suoi figli e per tutti quei bambini che dovrebbero avere una speranza ed un futuro qui“.

Lo dice in una nota l’inviato di Striscia La Notizia, Vittorio Brumotti, che con la sua troupe nel primo pomeriggio di martedì 5 ottobre è stato aggredito a San Severo (Foggia).

Brumotti che realizza servizi per documentare lo spaccio di droga nelle città, era stato accerchiato da un gruppo composto da una decina di persone nel quartiere San Bernardino, mentre stava realizzando un servizio e preso calci e pugni.

“Una terra invidiata per le sue bellezze e ricchezze da tutti ma purtroppo abbandonata a se stessa, da anni, troppi anni. Qui non si pagano le colpe nostre ma di coloro i quali avrebbero dovuto tutelarci e aiutarci. Da tempo, troppo tempo che si alza il grido d’aiuto di questo popolo che purtroppo è stanco e demoralizzato. La domanda è perché? Perché non poter far nulla per questa terra e per i suoi figli?!”, dice Brumotti.