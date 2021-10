IC Don Milani Uno-Maiorano “Stigmatizzano l’iniziativa di rendere nota la circolare”

Manfredonia (Foggia), 07/10/2021 – “ Il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei docenti dell’Istituto comprensivo “Don Milani Uno + Maiorano”, riunitisi in seduta straordinaria ed urgente in data 7 Ottobre 2021, relativamente alla pubblicazione, sul sito e sulla pagina facebook d el giornale on – line “Stato quotidiano” , di una circolare a firma del Ds , destinata a docenti e famiglie degli alunni , e dei commenti di diversi utenti del sito e della stessa pagina facebook, tra i quali alcuni genitori di

alunni dell’Istituto, osservano qua nto segue:



– stigmatizzano nettamente l’iniziativa della redazione del giornale on – line di rendere nota la circolare nella forma e nei contenuti pubblicati sull’Albo on – line dell’istituto , ma con il titolo chiaramente fuorviante “Divieto assoluto di qualunque alim ento in classe”, facendo intendere intenzioni molto diverse da l contenuto nella circolare stessa , in quanto ag li alunni è consentito consumare la propria merenda e, in occasione del rientro settimanale, il pranzo in classe ;



– condannano le espressioni, alcune delle quali ispirate al più becero turpiloquio, utilizzate dagli utenti che hanno pubblicato commenti;



– non condividono i contenuti di alcuni commenti espressi da genitori di alunni dell’Istituto, precisando che essi restano opinione ed espressione di una minuta ed insignificante minoranza della componente genitori che non tro va alcun riscontro nella realtà della stragrande maggioranza dei genitori stessi ;



– lamentano la s correttezza deontologica della testata di cui trattasi, riservandosi eventuali segnalazioni all’Ordine dei giornalisti ed altre sedi per tutelare la dignità dell’istituzione scolastica ;



– confermano il sostegno al Ds e allo Staff di supporto alla dirigenza, apprezzandone l’azione di condivisione con l’intera comunità educante delle più significative iniziative tese al buon governo dell’intera istituzione.



In particolare, i r appresentanti dei genitori eletti in Consiglio di Istituto :

– richiamano l’attenzione s ulla opportunità di coordinare eventuali interventi esterni dei genitori stessi, relativi ad attività dell’Istituto, con i r appresentanti regolarmente e democraticamente designati negli organi collegiali dall’intera componente famiglie, rappresentanti ai q uali spetta il compito, tra gli altri, di farsi portavoce di istanze dei genitori e di collaborare pienamente alla condivisione delle responsabilità educative ed amministrative con il Ds e con i docenti;



– evidenziano che il Consiglio di Istituto, quale org ano di indirizzo politico – amministrativo della scuola, è l’unica sede riconosciuta ed abilitata ad assumere iniziative che comportino conseguenze sul corretto svolgimento dell’attività didattica ed amministrativa;