Ho letto e riletto la composizione poetica di Giacomo Salvemini, “Il caldo in tutte le profondità” (che riporto), e sempre più un senso di compiacimento e di consapevolezza mi ha preso la lettura dei versi, come: “balconate abbeverate di sole”, con lucida visione di un nostro meriggio d’estate: o “ l’odore bugiardo dell’alga”, l’”alito” che si sprigiona dal mare che illude e pure… disillude; e “ vado abbaiando baci”, come un accattone, per il suo perduto amore; e questa ancora: “il gusto è già…incinto di tempo”. Eh… ssi! Il tempo… ci fa suoi e ci possiede nelle spire dei ricordi. Ed ecco: “ sulle annotazioni tribali i rancori personali”. Ma tutto è inutile, perché non è facile trasfondere i propri sentimenti (senza patimenti) in parole: “i lividumi sulla parola incompiuta.”

Questo è Giacomo Salvemini, poeta sipontino, costretto a vivere fuori della propria città per motivi di lavoro.

La poesia di Giacono, riportata in più volumi, e ben accetta dalla critica nazionale (moltissime le recensioni), a ben ragione. si inscrive nella sostanziosa “Storia della Letteratura sipontina”

Egli, con la sua “poièsis”, si rivolge ai nostri lettori, con la certezza di un “amore” mai tradito e di una “nostalgia” mai sopita. Bravo!… Giacomo!

Pasquale Ognissanti

Il caldo in tutte le profondità

fiati irregolari stesi ai ferri le balconate abbeverate di sole

lancio risacchiate d’anni per scovare la settimana grassa

ciò che racconto alla mia illusione è l’odore bugiardo dell’alga bassa

bucce suicide di arance attorte allo spago

la sensazione del fresco sulla battigia il sibilo dello scafo

nel golfo le strane morie nel mare di reflui

vado abbaiando baci dagli scogli liberti ascoltali

il gusto del bianco del blu è già incinto di tempo

trafilare impulsi in versi affondano l’immediato

non i coristi assiepati dietro copertine extralusso

nodi lenti al cordone di padre-guardiano io busso

tallonare mi è difficile anzi no impossibile non capisco

se è da accreditare all’età anagrafica

alla neuropatia G2-G3 o al fiore non già presente

o forse mai affacciatisi alle meridiane

sulle annotazioni tribali i rancori personali

i lividumi sulla parola incompiuta

Giacomo Salvemini