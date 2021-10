Una confessione contenuta nel libro autobiografico del magistrato, "La stanza numero 30" - e riportata stamattina in un articolo di Alfio Sciacca sul Corriere della Sera - che irrompe in un racconto dell'antimafia dove i protagonisti, gli "eroi", non hanno in genere alcuna debolezza (figurarsi amori segreti) e sono esseri quasi divini.