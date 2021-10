L’avvocato Salcuni replica a Rotice “A malapena parlo per me stesso”

Manfredonia (Foggia), 07/10/2021 – “Ringrazio il candidato sindaco Rotice per l’attenzione che mi dedica e per avermi promosso a segretario del Movimento 5 Stelle di Manfredonia. Forse qualcuno dovrebbe spiegargli il significato dell’istituto della rappresentanza. Io a malapena parlo per me stesso e questa libertà mi consente di esprimere opinioni senza rendere conto a nessuno. Quando diventerò “qualcuno”, sarà il primo ad essere informato.