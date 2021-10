Manfredonia. L’appello: “La scuola deve dare continuità alla formazione di Sofia”

Riceviamo e pubblichiamo

Lettera aperta

Ciao sono Pasquale, papà di una ragazza speciale che si chiama Sofia.

Sofia è una ragazza piena di vita, sempre in movimento e mai stanca, è affettuosa caparbia ma è soprattutto la mia reggina.

Per lei scelgo il meglio e come genitore cerco di essere attento alla sua formazione scolastica.

Oggi però mi rendo conto che per i ragazzi speciali ottenere una formazione adeguata alle loro esigenze diventa molto difficile e la cosa si complica quando sei un normale operaio e non hai la possibilità di rivolgerti a questo piuttosto che quella personalità.

Con questa missiva cerco di rendere l’ idea di cosa vi sia dietro la formazione di un figlio speciale.

Sofia inizia il suo percorso speciale in un istituto di scuola primaria molto attento alle sue esigenze, e senza che vi fosse stato nessun intervento è stata affiancata da una docente preparata e pronta a trasmettere nozioni importanti con tutte le difficoltà che Sofia potesse avere.

Si insomma nella scuola primaria Sofia ha ricevuto la giusta formazione in maniera da apprendere, attraverso una tecnica a lei dedicata e con l’ ausilio famigliare, le giuste nozioni utili a farla progredire negli studi

Per motivi famigliari la docente in questione ha dovuto cambiare istituto e in quinta elementare l’ istituto si è preoccupato di dare una determinata continuità e vi è riuscito egregiamente.

Infatti nonostante il brutto periodo della pandemia e le mille difficoltà la mia reggina ha continuato a progredire nel suo percorso formativo.

Ora per noi genitori si apriva un bivio ovvero quello della scelta dell’ istituto secondario, prima di darci in giro ovviamente abbiamo preferito consultare l’istituto comprensivo dove ha conseguito la licenza elementare.

Al momento dell’ iscrizione tappeto rosso belle parole e grande entusiasmo di avere fra i propri iscritti la ragazza speciale, noi ovviamente in qualità di genitori abbiamo chiesto di farci conoscere chi doveva fattivamente affiancare Sofia.

Una professionista del caso, questa è stata l’ impressione che abbiamo avuto io e mia moglie, preparata proprio per le speciali doti di Sofia.

A quel punto il ragionamento che ci fu fatto era: abbiamo il dovere come istituto di dare continuità alla formazione di Sofia per questo vi proponiamo di iscrivere qui sua figlia.

A quel punto io e mia moglie considerati i 5 anni precedenti e l’ impegno che la scuola ci ha messo, considerata la conoscenza avuta con chi doveva seguire Sofia ci è parsa leggera e facile la scelta da fare continuare con lo stesso istituto comprensivo.

E qui che purtroppo nascono i problemi la vecchia dirigente va in pensione , vi è un periodo di vuoto il suo posto è occupato da una vicaria, vi è un altro caso speciale nell’ istituto molto vicino al mondo della chiesa.

Ed ecco lo strappo a Sofia improvvisamente cambia la docente che doveva affiancarla.

Nel chiedere spiegazioni non troviamo spiegazioni, neanche nella nuova dirigente.

Oggi odia praticamente esegue troppe ore di motricità, è la cosa più semplice da farle fare, non sta seguendo o anzi continuando il percorso intrapreso alle elementari, ed è visibilmente giorno per giorno sempre più disorientata.

Essere ragazzi speciali non può e non deve essere un problema, non può e non deve essere una facoltà dell’ essere figlia di per ottenere una adeguata formazione.

La scuola non può procurarsi il sostegno solo numerico ma DEVE essere adeguato alle specialità che hanno i ragazzi.

Io e mia moglie siamo indignati abbiamo cercato con la nuova dirigente anche un punto d’incontro che potesse dividere le ore con la formatrice incontrata ma purtroppo noi siamo figli normali, operai classici, siamo una mamma ed un papà che anziché preoccuparci di trovare una raccomandazione abbiamo dedicato quel tempo alla nostra grande Sofia.