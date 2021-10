Meteo Puglia, piogge abbondanti in serata sul Gargano

Foggia, 07/10/2021 – (meteopuglia) Il vortice autunnale si è insediato in queste ore nel cuore del mediterraneo centrale e più precisamente al Sud Italia tra il Tirreno meridionale e lo Ionio con valori di pressione compresi tra i 1005/1006 hPa.

Ma cosa accadrà nelle prossime ore?

Insomma, possiamo dire che l’estate con questo peggioramento ci abbandona definitivamente poiché questa intensa depressione richiamerà con il passare delle ore aria via via più fredda dal nord Europa. Queste correnti più fresche dal sapore autunnale si tufferanno nell’Adriatico e, entrando in contrasto con correnti più caldo-umide preesistenti sul nostro Paese, andranno a sviluppare fenomeni particolarmente violenti su alcune regioni d’Italia.

Secondo gli attuali aggiornamenti dei principali modelli fisico-matematici, oggi giovedì 7 ottobre, soprattutto dalla seconda parte di giornata il maltempo si affaccerà con decisione sul versante tirrenico meridionale di Calabria e Campania e anche sulle coste delle regioni centrali del versante adriatico come la Romagna, Marche e Abruzzo. Queste 5 regioni saranno interessate da forti temporali marittimi accompagnati da piogge battenti e possibilità di improvvise trombe d’aria. In serata peggiorerà anche sul Gargano e in generale sulla Puglia centro-meridionale coinvolgendo il Brindisino, Tarantino e Salento, ma con piogge perlopiù deboli. (meteopuglia)