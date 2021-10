Pfizer chiede l’autorizzazione al vaccino per la fascia 5-11 anni

Foggia, 07/10/2021 – (ilmessaggero) La lotta al Covid prosegue inarrestabile in tutto il Mondo. L’unica arma per uscire dall’emergenza sanitaria risulta essere a tutt’oggi solamente il vaccino e tra terze dosi e donazioni ai Paesi poveri l’obiettivo immunizzazione di gregge resta il solo.

Nodo da sciogliere nelle tante questioni che riguardano l’argomento Covid, resta il vaccino ai bambini. Iniziate le scuole il problema quarantena infatti si è ripresentato immediatamente: in tantissimi istituti in tutta Italia già dai primi suoni della campanella d’ingresso.

Oggi si torna quindi a parlare di vaccino ai bambini. Se finora la somministrazione poteva essere fatta solamente dai 12 anni in sù ora si torna a battere tra gli under 12. E a farlo è la Pfizer.

La società farmaceutica infatti ha chiesto alla U.S. Food and Drug Administration (FDA) di autorizzare il suo vaccino anti Covid per la fascia d’età tra i 5 e gli 11 anni. Una richiesta che riguarda circa 28 milioni di bambini. (ilmessaggero)