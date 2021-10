Valente: “A Manfredonia strade come crateri, ripristinare l’asfalto”

La manutenzione stradale è praticamente inesistente e i vari lavori in corso non fanno che peggiorare la situazione poiché portano a rattoppamenti che rappresentano un pericolo per la pubblica sicurezza, con una città diventata ormai una gruviera.

Con il piano ‘Strada per strada’ per la rivalutazione del decoro e della sicurezza stradale, la Regione ha stanziato 100milioni di euro per i comuni pugliesi, di cui ben 1,5 milioni per il rifacimento del manto stradale di Manfredonia. Tutti i lavori si dovranno concludere entro fine 2022 ed il Comune ha 5 mesi di tempo per presentare i progetti, 6 mesi per indire le gare e 6 mesi per realizzare e rendicontare i lavori.