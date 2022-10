Impianto ETA Manfredonia va in in tilt: Bari invasa dai rifiuti

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/10/2022 – In questi giorni le immagini dei cassonetti pieni non sono sfuggite ai cittadini, molti dei quali hanno segnalato il disservizio. E dall’Amiu la risposta è stata semplice: problemi tecnici nei due impianti che a Manfredonia trattano i rifiuti stanno rallentando il servizio di raccolta a Bari.

Il caso è esploso nei giorni scorsi con un guasto prima all’impianto per la produzione di cdr, il combustibile derivato dai rifiuti, e poi in quello che procede con il recupero energetico. I rifiuti indifferenziati prodotti nel caploluogo vengono trattati nell’impianto dell’Amiu, prima di essere per una parte smaltiti in discarica e per l’altra, la frazione secca, portati nell’impianto per la produzione di cdr a Manfredonia.

In media, al giorno, dall’impianto Amiu di Bari si spostano in direzione Manfredonia dieci camion che trasportano circa 16 tonnellate di rifiuti. Un numero che in questi giorni si è ridotto drasticamente, fermandosi a circa due viaggi al giorno. In un anno l’impianto di Manfredonia riceve dall’Amiu di Bari e Foggia 135mila tonnellate di rifiuti: un dato destinato quest’anno a essere ritoccato al ribasso, fermandosi alle 95mila tonnellate. Il caso è particolarmente delicato. (repubbica)