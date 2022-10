International Police Association Italia: meeting a Giulianova

Giulianova (TE), 7 ottobre 2022 – Partecipato e ricco di spunti è stato il meeting voluto dall’Esecutivo nazionale dell’International Police Association ed in maniera particolare dal presidente vicario Alfredo Iasuozzi.

L’evento tenutosi presso il palazzo dei congressi Kursaal di Giulianova ha permesso ai convenuti di fornire utili consigli al presidente Nicolangelo Pezone e alla sua squadra nazionale. Il tutto ai fini di migliorare e rendere maggiormente fruibile l’istituto dei servizi offerti da quella che al mondo annovera il maggior numero di iscritti dopo i boy scout.

Perentorio è stato il contributo offerto dall’avvocato Antonio Maria La Scala sulla questione vertente gli aspetti giuridici che contraddistinguono l’importante sodalizio.

La Scala, che nell’ambito associativo riveste il ruolo di presidente del Collegio dei Probiviri, ha esortato tutti a prendere attenta visione della normativa vigente in ambito associativo e praticarla.

Particolarmente sentito è stato l’intervento di Vincenzo Iorio. Iorio, intervenuto in rappresentanza della delegazione Sicilia, ha voluto sottolineare la necessità che si deve avere di non nascondere il dato sui suicidi nelle forze dell’ordine proponendo l’attivazione di speciali convenzioni con l’ordine degli psicologi affinché si contribuisca fattivamente per ridimensionare un fenomeno che negli ultimi tempi sembra prendere sempre più piede.

Un fenomeno al quale lo stesso La Scala si è adoperato affrontando in maniera determinante il caso di un poliziotto penitenziario che ha voluto in situazioni particolarmente misteriose porre fine alla sua vita.

L’aver affrontato lo stress attraverso la realizzazione di progetti ludico ricreativi e sportivi ha integrato il tema dei suicidi e del burn out caratterizzante il mondo dei servitori dello Stato.

Molto interessante è stato il progetto proposto dal segretario della Delegazione Lombardia Vincenzo Perrotti sul turismo delle radici che si proporrà di favorire ai soci di tutto il mondo e che hanno origini italiane di venire in Italia di avere l’opportunità di conoscere, attraverso il connubio IPA e Consulta Lombardi nel Mondo capitanata da Daniele Marconcini, i luoghi delle loro origini.

L’IPA, infine, sfruttando le tante professionalità incastonate nel proprio entourage e sfruttando le opportunità collaborative offerte dai dirigenti delle varie realtà amministrative non ultimo il Capo della Polizia.