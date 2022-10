Manfredonia, in corso lavori rifacimento asfalto in Via Isonzo

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/10/2022 – Come da cronoprogramma questa mattina i lavori di rifacimento del manto stradale hanno interessato Via Isonzo (zona Ospedale).

Come informa l’Assessore ai Lavori Pubblici, Avv. Angelo Salvemini, gli interventi sono a costo zero per le casse comunali poiché oggetto di accordo con Enel per il ripristino di zone interessate da scavi e cantieri. Nei prossimi giorni, gli interventi di Enel riguarderanno l’intera carreggiata di Via Pasubio, Via della Croce, Via Tratturo del Carmine, Via Coppa del Vento, Viale Di Vittorio (tratto ex Hotel Svevo) ed alcuni tratti dell’ex Cava Gramazio. Si invitano nuovamente i cittadini a rispettare i divieti di sosta e fermata dei veicoli per non intralciare i lavori in corso.