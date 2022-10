Scuola, “Settimana Corta” a Manfredonia, Rotice: “Vertiginoso aumento costo energia”

MANFREDONIA (FOGGIA), 07/10/2022 – Questa mattina in Aula Consiliare abbiamo incontrato i Dirigenti degli Istituti Comprensivi della città per aggiornamenti sulla proposta dell’Amministrazione comunale di adottare la “Settimana Corta” (lunedì-venerdì), discussione avviata già da diverse settimane con gli stessi Istituti per far fronte all’emergenza del vertiginoso aumento del costo dell’energia, che si prospetta sempre più esoso.

Presenti anche gli Assessori Vitulano e Salvemini ed i Dirigenti comunali Ciuffreda, Di Tullo e Tedeschi per delineare, carte alla mano, una scelta utile e condivisa. A seguito di tali valutazioni costi – benefici e facendo leva sul buonsenso di tutti rispetto all’emergenza-urgenza legata al tema della difficile sostenibilità di tali spese (perdipiù per un Comune in condizione di pre-dissesto finanziario), è emersa la necessità di adottare tale provvedimento per ottimizzare e razionalizzare le risorse energetiche e gli orari curriculari senza ripercussioni didattiche. Una scelta ponderata e che non ricade con altri costi su alunni e famiglie come altre ipotesi (vedasi DAD). Nei prossimi giorni seguiranno i dettagli amministrativi del provvedimento a cui tutti gli Istituti Comprensivi si uniformeranno.