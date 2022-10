Successo Meloni in Capitanata, Tatarella: “Premier donna può essere svolta”

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 ottobre 2022 – Dopo l’ottimo risultato della coalizione del centrodestra alle elezioni politiche, trascinata da una dirompente Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni si appresta a essere la prima donna premier della storia della Repubblica Italiana.

Fratelli d’Italia è risultata la prima forza in diversi comuni della Capitanata, portando ben due rappresentanti a Roma: Fallucchi e La Salandra. Il centrodestra come coalizione registra anche l’entrata a Montecitorio dell’azzurro Giandiego Gatta, arrivando a tre espressioni del territorio nel prossimo governo, raggiungendo un traguardo importante.

Secondo le previsioni degli exit poll, Fratelli d’Italia avrebbe vantato una vittoria abbastanza larga e così è stato. Malgrado la forza travolgente dell’effetto Conte, in Puglia ed in Capitanata, i meloniani hanno superato le aspettative, ottenendo un distacco notevole anche rispetto alle altre forze di coalizione.

Ora i sogni pugliesi di FdI fanno ben sperare nel futuro, dove fino a ieri il potere politico di Michele Emiliano e del PD sembravano essere inarrestabili. Dopo questo appuntamento elettorale anche la figura di Raffaele Fitto ne esce rinnovata e rafforzata, l’ex governatore sicuramente sarà una figura centrale nel panorama politico pugliese.

Fabrizio Tatarella, figura storica del centrodestra di Capitanata ed esponente di rilievo della Fondazione Tatarella, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano:

SQ: Quella di Pinuccio Tatarella è stata una delle figure più importanti dello scenario politico italiano, non solo del centro destra, ma in generale. Ha lasciato un segno indelebile che ancora oggi lo conferma tra i protagonisti indiscussi. Quanto ha contato l’eredità lasciata da suo zio nel successo del centrodestra in Puglia e soprattutto in Capitanata?

FT: Credo molto. In tanti si richiamano al suo insegnamento. La destra e il centrodestra non sarebbero tornati al Governo dell’Italia senza tenere fede alla sua lezione politica. Giorgia Meloni, la notte del successo elettorale, ha fatto un passaggio in cui dedicava la vittoria “ai tanti che non ci sono più”. Ignazio La Russa ha specificato che tra quei tanti il pensiero non poteva non andare a Pinuccio Tatarella che ha dedicato tutta la sua vita a costruire una moderna destra di governo. Anche in Puglia e in Capitanata vi sono tanti amici che, pur partendo da posizioni diverse o appartenendo a partiti diversi, si riconoscono pienamente in un centrodestra armonioso, aperto, inclusivo, mettendo da parte personalismi ed incomprensioni.

SQ: Si aspettava un successo così importante per Fratelli d’Italia in Capitanata? Come considera invece ‘l’effetto Conte’?

FT: Certo, storicamente la destra ha avuto significativi successi nel Mezzogiorno e in Puglia, in particolare. Non dobbiamo mai dimenticare che i primi Sindaci di destra, quando ancora eravamo Msi, sono stati eletti proprio nella provincia di Foggia. Mio padre Salvatore vincendo a Cerignola, nella città più a sinistra d’Italia, nel 1993 ha aperto una strada a sindaci come Giuliano Giuliani a San Severo, Peppino Moscarella a Ortanova e Paolo Agostinacchio a Foggia. Nella nostra provincia esiste una grande tradizione della destra politica. Mi aspettavo un effetto Conte. Non poteva che candidarsi qui, in ragione delle sue tanto decantate, in campagna elettorale, origini daune, salvo non averlo mai visto prima. Ha fatto una campagna elettorale efficace trainando il suo movimento. Purtroppo, abbiamo perso per una manciata di voti il seggio di Foggia città.

SQ: Giorgia Meloni ha ottenuto un ottimo risultato anche grazie al suo grande carisma e sarà la prima donna premier in Italia. Cosa pensa di questa novità per il nostro Paese che finalmente ha il coraggio di compiere un passo simile?

FT: Preliminarmente mi consenta di esprimere la mia felicità per Giorgia. Confesso di non aver dormito il giorno prima delle elezioni e due giorni dopo il risultato. Conosco Giorgia da tanto tempo, siamo cresciuti insieme in Azione Giovani, ho lavorato con lei nell’esecutivo nazionale della giovane destra italiana. Sono stato tra i primi a credere in lei quando non era nessuno, sostenendola, contro lo scetticismo di tanti, alla guida dei giovani di An. Ne conosco determinazione e tenacia. Ha il dono delle sintesi tra sensibilità diverse. Per il nostro Paese un Premier donna non è solo un tabù che viene meno, ma può essere anche una svolta al fine di considerare la politica in modo diverso.

SQ: La Capitanata è segnata da gravi problemi legati all’emergenza legalità e sviluppo. La zona industriale di Foggia ha bisogno di maggiore attenzione e di un piano di rilancio serio. Il nuovo governo come potrebbe affrontare questa situazione così critica da tanti anni?

FT: Mi auguro che il nuovo Governo ponga molta attenzione alla città di Foggia e alle sue ataviche criticità irrisolte. La criminalità è un freno allo sviluppo di questo territorio. La zona industriale di Foggia deve essere, certamente rilanciata per essere il volano di un territorio, ma è tutta la Capitanata che deve essere rilanciata. È un territorio straordinario che merita di essere fortemente valorizzato.

SQ: È stato tra i protagonisti di questa campagna elettorale. Considera eventualmente un suo coinvolgimento diretto nella nuova compagine di governo?

FT: Assolutamente no. Non sono un protagonista. Mi sono impegnato come sempre. Lo considero un dovere morale prima che politico. Sento il peso di una grande responsabilità e di una storia. Per questo, quando mi chiamano, come accaduto in queste elezioni politiche, per tenere comizi ad Avellino, Matera, nel Salento, con generosità e disponibilità rispondo sempre presente. La politica o la fai per passione o è meglio non farla se sei animato unicamente dalla ricerca di ruoli. Mi occupo della Fondazione Tatarella che rappresenta per me un grande impegno. Il mio impegno è di tipo culturale, come il successo delle tre giorni di Roma “Italian Conservatism” ha dimostrato. Sono a disposizione, con umiltà, del centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia, erede della destra di Alleanza Nazionale, dal più grande al più piccolo dei comuni.

A cura di Gianluigi Cutillo, 7 ottobre 2022