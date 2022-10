Ucraina: la storia di Giovanni, dalla Capitanata nel cuore della guerra

Statoquotidiano.it, Foggia, 7 ottobre 2022 – La crisi russo-ucraina è uno scontro politico, diplomatico e soprattutto militare che sta durando da diversi mesi e che purtroppo sta registrando anche numerose vittime.

Un conflitto che sfortunatamente non sta vedendo trionfare la diplomazia, durando molto più del previsto con uno spargimento di sangue che lascia basiti.

Negli ultimi tempi i media parlano sempre più spesso di “guerra nucleare”, nessun pensiero su una possibile tregua. Termini che fanno temere il peggio e incutono terrore. Spettri di una violenza passata che l’uomo moderno pensava di aver cancellato del tutto, la paura di un terzo conflitto mondiale.

Una delle poche voci a sostegno della pace è quella di Papa Francesco: il Santo Padre sta tentando in tutti i modi di evitare il peggio e far incontrare personalità che sembrano ormai inconciliabili, arrivando così ad un tanto agognato accordo.

Ma il lavoro diplomatico sembra ancora lontano dal suo obiettivo: si spera fortemente in uno spiraglio di luce alla fine di questo tunnel.

Il Dottor Giovanni Corleone, Sociologo originario di Torremaggiore (Fg), è tra i tredici osservatori italiani che sono andati nel Donbass e nelle regioni dell’Ucraina attualmente sotto il controllo della Russia: dal 23 settembre si è svolto un referendum sull’adesione alla Federazione Russa che ha fatto molto discutere.

Giovanni Corleone ha rilasciato le seguenti dichiarazioni per StatoQuotidiano:

SQ: Che cosa l’ha portata a trovarsi in quelle zone di guerra?

GC: Sono stato inviato dall’Ambasciatore Italiano presso l’autoproclamata Repubblica di Abkhazia Vito Grittani. Ho da sempre amicizie nel Mondo molto influenti e come intellettuale grazie alla poesia e al mio lavoro di Sociologo, sono molto considerato e godo di rispetto internazionale come libero pensatore e con il mio curriculum vitale ed studiorum spesso vengo cercato in molti contesti di altissimo livello come mente strategica nell’ottimizzare soluzioni, anche se questa volta la strada del successo ha bisogno di un vero miracolo e mi sono limitato ad essere un Osservatore Internazionale in un momento storico dove, anche se ho rischiato la vita, mi sono interfacciato con persone di grande potere politico, diplomatico, culturale ed economico.

Sono venuto a titolo personale per vedere con i miei occhi quello che sta succedendo in Russia e in Ucraina, senza pregiudizi e senza essere filorusso o filoamericano, o altro di insensato che hanno riportato alcuni giornalisti di fama non solo nazionale, ma ho accettato il mio status di Osservatore Internazionale da uomo di pace sapendo che l’azione del Referendum potesse essere una tappa strategica per la risoluzione di un problema mondiale ed in tempi rapidi. Ho dato importanza alla mia presenza totalmente a disposizione di chiunque, e ancora continuo ad avere vicinanza umana e culturale con persone di tutto il Pianeta. Se dovessi oggi in poche parole racchiudere il senso della mia presenza in queste zone di guerra allora con la forza di Dio e con la voglia di pace è stato facile essermi trovato a rischiare la vita.

SQ: Che sensazioni ha provato?

GC: Nelle mie giornate spesso credo nelle sensazioni a pelle, nel colpo di fulmine, nell’istinto e quindi la paura era istintivamente la forma d’amore che subivamo sapendo di contribuire alla pace e lo abbiamo scelto insieme prima di partire.

Credo in tutto quello che il mio corpo sceglie prima della mia testa, perchè dove c’è la guerra non c’è mai troppa logica per la vita, ma sceglievamo di allontanare la morte negli occhi da molti che volevano solo la pace per salvare il futuro dei figli.

A pelle si sentono cose a cui le parole non sanno dare un nome e quindi ho questo vuoto che non so raccontarti però se guardi in cielo e fissi una stella, se senti dei brividi sotto la pelle, non coprirti, non cercare calore, non è freddo ma è solo amore, e quel sentimento ci ha salvato in quei giorni e mi sta spingendo a scriverti i miei pensieri nel rispondere alle tue domande.

SQ: Cosa pensa del ruolo dell’Italia?

GC: Fin quasi alla fine dello scorso secolo, la pace e la guerra erano stati contrapposti ed incompatibili: la pace era la vita, condizione normale di benessere e di sviluppo per il cittadino e per la società; la guerra era la morte, evento estremo, ostracizzato, ma nello stesso tempo sempre incombente nell’immaginario collettivo. Le Forze Armate rappresentavano l’ultimo strumento cui far ricorso nel momento decisivo del passaggio dalla pace alla guerra, l’estremo baluardo a difesa della popolazione, del territorio, dei valori della Patria. Tutte le risorse, morali e materiali, del Paese erano messe a disposizione dello sforzo militare ed, ogni cittadino era pronto a lottare con le Forze Armate e per le Forze Armate.

Oggi tutto questo è profondamente mutato. All’alternarsi di quelle paci e di quelle guerre storiche, è subentrato uno stato stabile, anche se non necessariamente permanente, di conflittualità diffusa, logorante, che, se di rado distrugge le nostre case, costantemente turba il nostro animo, offende i nostri sentimenti, insidia il nostro benessere materiale, perché, in una cultura ed in una società sempre più globali, i valori, gli interessi, le economie dei Paesi del Mondo si confrontano, si fondono, diventano, pur nella propria individualità, strettamente interdipendenti.

In questo nuovo Mondo, di fronte a questa sua atipica ma quotidiana conflittualità, ambiguo ed insidioso connubio tra pace e guerra, l’Italia ha il diritto ed il dovere di far sentire la sua costante presenza, di intervenire per portare un contributo originale di valori e di opere alla costruzione del proprio benessere e di quello di tutti gli altri popoli.

Ed in questo nuovo Mondo, di fronte a questa nuova conflittualità, le Forze Armate non sono tanto o non sono più l’estrema risorsa, lo strumento da mettere in campo nel giorno del giudizio finale. Esse divengono le artefici primarie della sicurezza di tutti i giorni, uno strumento di progresso, di sviluppo sociale ed economico, al servizio di ogni singolo cittadino e della Nazione e, per suo tramite, della Comunità Internazionale.

Oggi serve la Diplomazia capace di produrre benessere morale ed economico e so che i veri Diplomatici, più dei Politici, ricevono sostegno dai cittadini e risorse dallo Stato in proporzione al contributo che si dimostrano in grado di fornire, direttamente ed indirettamente, alla società nazionale ed a quella internazionale.

In questa nuova prospettiva, lo strumento diplomatico si colloca in primo piano, accanto ad altre componenti di natura più strettamente politica ed economica, nel quadro della strategia multidimensionale, ma finalizzata e coerente in tutte le sue espressioni, attraverso la quale l’Italia persegue il benessere, lo sviluppo, il superamento della disuguaglianza discriminatoria nel Mondo ed in questo caso deve utilizzare linguaggi e adottare azioni coraggiose e capaci di mediare anche con il potere religioso.

Questa è dunque la grande missione delle Diplomazie italiane nel XXI secolo, il significato profondo del loro costante ed intenso impegno dei nostri giorni, sul duplice fronte delle operazioni a difesa della sicurezza e della pace in tante tormentate regioni del pianeta, da una parte, e, dall’altra, del difficile processo di riorganizzazione interna, originato da queste esigenze e proiettato verso uno strumento totalmente professionale e pienamente integrato in prospettiva interforze e multinazionale e di scongiurare una guerra infinita.

SQ: Quali sono le nazioni che si stanno impegnando maggiormente dal punto di vista diplomatico?

GC: Germania, Italia, Paesi Bassi, Austria, Francia, Belgio e altri paesi dell’Europa occidentale vogliono che questa guerra finisca il più presto possibile. Una fine rapida permetterebbe loro di stabilizzare i mercati e i prezzi delle materie prime, rendendo gestibili le minacce alla stabilità socioeconomica e ripristinando parzialmente il commercio con la Russia.

La maggior parte dei Paesi del sud globale, compresi pesi massimi come India, Pakistan, Cina, Indonesia, Malesia, Uzbekistan, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita ed Egitto, continuano a insistere per migliorare il dialogo tra l’Occidente e la Russia e raggiungere la pace in Ucraina il più presto possibile.

Tuttavia, diversi Paesi stanno anche guardando a un futuro ruolo potenziale come garanti della sicurezza dell’Ucraina ma nella realtà dei fatti sono in stretta comunicazione con la Federazione Russa per diverse ragioni d’interesse. Cina, Turchia e Israele sono tra questi. In una prospettiva a lungo termine, i Paesi Asiatici e Africani credono che la guerra in Ucraina dovrebbe portare alla creazione di una nuova architettura di sicurezza post-Guerra Fredda, non dominata dalle istituzioni occidentali. Per loro, la Russia sembra essere uno sfidante dell’Occidente e un campione di tale cambiamento geopolitico. Io credo che anche il potere religioso debba fare molto di più in questo momento storico.

SQ: Sarà possibile secondo lei arrivare ad un trattato di pace? Quanto tempo sarà necessario?

GC: Le relazioni della Russia con gli Stati Uniti e l’Unione Europea stanno attraversando la fase più critica dalla fine della Guerra fredda e la dissoluzione dell’Unione Sovietica. All’origine delle difficoltà ci sono due ordini di ragioni, tra loro strettamente connesse.

Da un lato si assiste a un ritorno in grande stile sulla scena internazionale della Russia. Grazie all’alto prezzo dell’energia, una ritrovata stabilità politica.

Il secondo ordine di ragioni che ha reso problematici i rapporti con la Russia è l’incapacità di Europei e Americani di definire una strategia comune nei confronti di Mosca. Gli Stati Uniti oscillano tra l’opportunità di garantirsi la cooperazione dei Russi su questioni come il terrorismo e la proliferazione nucleare e la tendenza ad espandere la loro influenza nello spazio euro-asiatico promuovendo l’integrazione delle Repubbliche Ex Sovietiche nella Comunità Euro-Atlantica. Gli Europei, che scontano una pesante dipendenza dalle forniture energetiche russe, sono divisi: alcuni paesi – la maggior parte degli ex satelliti dell’Urss e, con diverse sfumature, la Gran Bretagna e alcuni paesi nordici – sono per una linea più intransigente, quasi di contenimento, nei confronti della Russia; altri – Germania, Francia, Italia, Spagna e altri stati dell’Europa occidentale – ritengono di vitale interesse sia a livello nazionale sia a livello Ue stabilire con Mosca un rapporto di cooperazione e dialogo. Le divisioni nel campo occidentale offrono alla Russia il vantaggio di poter spesso prendere l’iniziativa, costringendo Americani ed Europei ad una faticosa ricerca di compromessi interni per reagire alle mosse di Mosca. Resta il fatto che le incertezze di Europa e Stati Uniti sembrano alimentare a Mosca la percezione che sia più conveniente impostare le relazioni con l’Occidente su basi concorrenziali anziché cooperative.

Le difficoltà sopra enunciate si riflettono nelle relazioni della Russia con la Nato e l’Unione Europea. Alcune iniziative promosse dagli Stati Uniti negli ultimi dieci anni – l’espansione della Nato all’Europa orientale, la creazione di basi militari in Bulgaria e Romania, e l’installazione di parti del sistema di difesa antimissile in Polonia e Repubblica ceca – hanno contribuito a convincere Mosca che gli Usa vogliano servirsi della Nato per un disegno espansionistico a danno degli interessi russi. Le relazioni tra l’Alleanza atlantica e il Cremlino, a dispetto degli sforzi fatti in passato per realizzare un rapporto stabile di dialogo e cooperazione, attraversano oggi, dopo la crisi georgiana, una fase critica che potrebbe prolungarsi nel tempo sino a compromettere definitivamente le possibilità di una ripresa della cooperazione.

Diverso è il caso dell’UE. L’Unione è il principale partner commerciale della Russia. A Mosca si guarda all’Europa non tanto in termini di rivalità, quanto di mutua opportunità. Per i Russi, anzi, l’Unione è vista in parte come un fattore di moderazione degli ‘eccessi’ Antirussi di alcuni Paesi Europei, in particolare nell’ex zona di influenza sovietica. I russi tendono a privilegiare i rapporti con i singoli stati europei, soprattutto quelli più grandi come Germania, Francia e Italia (la Gran Bretagna è considerata troppo legata agli Usa), che hanno maggiore interesse a relazioni stabili con Mosca. Uno strumento potente nelle mani di Mosca è la politica energetica. Non tanto però, come comunemente si crede, come arma di ricatto (altrimenti non si spiega come paesi che dipendono massicciamente dalle forniture russe, come i baltici o la Polonia, siano spesso i più critici nei confronti del Cremlino), quanto come leva per sviluppare con i singoli paesi europei cooperazioni privilegiate su base bilaterale. Importanti compagnie nazionali tedesche e italiane, per esempio, hanno stretto accordi con il gigante del gas russo, Gazprom, per lo sviluppo di progetti che molti considerano in concorrenza con altri promossi in sede UE.

In conclusione, il futuro delle relazioni della Russia con Americani ed Europei è incerto. Esistono numerosi elementi di attrito che fanno temere un ulteriore peggioramento. Tra questi, il maggiore è il ruolo della Nato. D’altra parte, nessuno dei protagonisti – né gli Usa, né l’UE e i suoi membri, né la stessa Russia – ha un reale interesse a che la situazione degeneri. Questa volontà politica ad evitare una rottura, condivisa da Americani, Europei e Russi, è la maggiore garanzia contro i rischi di una nuova contrapposizione strategico-militare sulla falsariga della Guerra fredda. Tuttavia, al momento non sembrano esservi prospettive immediate di risoluzione delle principali questioni all’origine dell’inasprimento dei rapporti. È probabile che la strada per un allentamento delle tensioni passi, per gli Usa e i loro alleati Europei, per un aperto riconoscimento del ruolo internazionale della Russia e per una maggiore attenzione ai suoi dichiarati interessi di sicurezza nazionale. Un’intesa transatlantica su questo potrebbe tradursi in una maggiore capacità di influire sul comportamento internazionale della Russia. La definizione di un approccio comune è infatti la più solida garanzia per Europa e Stati Uniti di far valere le proprie priorità rispetto a Mosca, la cui capacità d’iniziativa in Europa dipende più dalle divisioni in campo occidentale che dall’uso che è in grado di fare delle sue risorse (politiche, militari, economiche) interne. Credo che entro i primi mesi primaverili del 2023 assisteremo ad una azione di pace mondiale.

SQ: Cosa pensa delle parole di Papa Francesco in favore della pace?

GC: Da Cattolico praticante, fui colpito una volta dalle parole che disse Papa Francesco che ho conosciuto di persona : “Il denaro deve servire e non governare!”.

E quindi condivido la continuità di alcune logiche che possono migliore il Mondo e salvarci dal pericolo di una eventuale guerra mondiale. Grande Papa e su questo spirito affermo che non vedo l’ora di tornare in Russia e in Ucraina per festeggiare la pace e parlare di poesia ovunque.

A cura di Gianluigi Cutillo, 7 ottobre 2022