Boom di accessi per la Mammomobile nei paesi del Gargano

FOGGIA – La notizia della grande partecipazione di donne all’iniziativa dell’ASL di Foggia sulla prevenzione dei tumori al seno è molto positiva. È importante che le donne siano consapevoli dell’importanza della prevenzione e che si sottopongano regolarmente agli screening mammografici.

Lo screening mammografico è un esame fondamentale per la diagnosi precoce del tumore al seno, che è la neoplasia più frequente nelle donne. La diagnosi precoce aumenta notevolmente le possibilità di guarigione.

L’iniziativa dell’ASL di Foggia è rivolta alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni, che non abbiano fatto il controllo mammografico prima di due anni. L’iniziativa è gratuita e si svolge presso l’ex-presidio ospedaliero “Umberto I” di San Marco in Lamis. L’iniziativa non era rivolta solo alle donne del comune ospitante, ma anche a quelle dei centri viciniori di Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Nicandro Garganico.