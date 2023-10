Elodie: “L’uomo teme la donna perché crea. Basta paura”

ROMA – Il nuovo progetto dell’artista romana si intitola Red Light ed è definito un ClubTape. Elodie sarà protagonista di un contenuto speciale targato Sky, “Elodie Show 2023”, in onda il 10 novembre su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Dal 17 novembre torna in tour. L’INCONTRO

Red Light sono sette nuovi brani tutti mixati senza pause ed è il nuovo progetto discografico, o forse sarebbe meglio dire musicale visto che non è né un album né un Ep bensì un ClubTape, di Elodie. Red Light è un po’ Eyes Wide Shut un po’ turbamento e comunque sempre “quattro quarti dentro il petto”. Elodie dipinge un mondo glamour attraverso un mediometraggio che racconta tutti i brani con un messaggio che li unisce, “sono qui per provocare” e lo fa con ipnotica “euforia”. Elodie sarà inoltre protagonista di un contenuto speciale targato Sky, Elodie Show 2023, in onda il 10 novembre su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8. Alle immagini del live di caratura internazionale, andato in scena in un Mediolanum Forum di Milano completamente sold out lo scorso maggio, si alterneranno frame in cui l’artista racconta la sua storia, le sue emozioni e la sua musica.

Elodie raccontami il progetto Red Light.

Mi mancava un po’ l’atmosfera dei club, del mondo che mi ha cresciuto e dopo avere rivisto il concerto del Forum mi è sembrato d’obbligo raccontare le persone che ho visto sotto di me, sotto il palco. Ora conosco il mio pubblico e ci tenevo a un progetto, Red Light appunto, con un immaginario forte. L’immagine è come la moda e nel mio progetto l’immagine è forte quanto la musica. Mi piace giocare ed esprimermi a 360 gradi, sono una bambina cresciuta e oggi c’è troppa rigidità verso una scelta libera, soprattutto in questo periodo storico.

E’ un progetto completamente diverso a quanto hai fatto finora.

Sono canzoni idonee per questo momento molto bello della mia vita, ho aggiunto qualcosa a quello che già c’è. C’è un messaggio video libero e cattivello, volevo spingere: chi viene al mio live deve tornare a casa stremato, quasi dicendo che non ci verrà più tanto è stremato.

La cover è di Milo Manara: come è nata?

Ho scoperto il corpo femminile e l’erotismo attraverso le sue opere. Dopo lo scandalo della foto senza veli, io che mi sono sempre divertita molto a infastidire, mi sono rivolta a lui e il maestro Manara ha cambiato un dettaglio della foto, ha tolto la mano pudica e la ha spostata. Il nostro corpo è manifesto ed è politica: sono una donna libera, soprattutto oggi c’è bisogno di ricordare che siamo liberi di come esprimerci e utilizzare il nostro corpo. La mia famiglia mi ha detto di essere libera e non ho nessun pudore del corpo, tutt’al più sui pensieri che facciamo deve esserci pudore.

C’è anche un lato benefico in Red Light.

Red è l’associazione no profit di Bono e dei gadget che verranno venduti col disco il cento per cento andrà in beneficenza. Ne sono molto orgogliosa.

In un anno la tua vita si è rivoluzionata.

Arriveranno quattro Forum: un anno fa facevo il Magnolia e oggi sono a quattro forum. La vita ti fa piangere e ridere, stavolta mi ha fatto ridere. Sono felicissima, sono in un momento di apertura totale, ho bisogno di fare, sono iperattiva. Al Forum ci sarà un blocco centrale con una versione abbreviata del video che hai visto con me.

Nei sette video la biancheria intima è grande protagonista.

Amo l’intimo e faccio una bella ricerca! Nei visual ho mostrato corpo e sessualità in tutte le sfaccettature, un bellissimo gioco, mi sono divertita molto.

So che c’è la collaborazione con Dardust.

Ho iniziato a lavorare a Red Light dopo il live di maggio al Forum di Assago. Dardust ha supervisionato i brani, ha armonizzato il progetto.