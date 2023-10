Foggia, omicidio Franca Marasco: resta in cella il complice del killer

FOGGIA – Ha rinunciato al ricorso al Tribunale della libertà di Bari per chiedere la scarcerazione per insufficienza di indizi V. C., 70 anni, foggiano, arrestato il 14 settembre quale presunto complice di Redouane Moslli, il bracciante marocchino di 43 anni in cella dal 3 settembre, reo confesso dell’omicidio di Franca Marasco, 72 anni, la titolare della tabaccheria di via Marchese De Rosa accoltellata nella propria rivendita la tarda mattina del 28 agosto per rapinarle 75 euro e 2 telefonini.

L’avvocato Carlo Gesueto aveva depositato il ricorso al Tdl per chiedere l’annullamento dell’ordinanza cautelare nei confronti di Checchia, firmata dal gip di Foggia Marialuisa Bencivenga su richiesta del pm Ida Perrone che coordina le indagini dei carabinieri; la difesa ha poi rinunciato a insistere nella richiesta di scarcerazione.

Franca Marasco era sola nella rivendita riaperta la mattina del 28 agosto dopo un periodo di ferie quando alle 12.45 fece irruzione un uomo con guanti, mascherina anti covid e un coltello da cucina tra le mani con cui la colpì 4 volte a collo e addome, causandone la morte immediata. L’assassino abbandonò l’arma vicino alla tabaccheria e fuggì in direzione di piazza Giordano venendo filmato da numerose telecamere. Il foggiano è detenuto nel carcere dauno; Moslli è stato trasferito in quello di Lecce per evitare contatti tra i due sospettati. Lo riporta la Gazzetta del Mezzogiorno.