Manfredonia, Open day degli scavi: strada pedonalizzata e accesso con bicicletta

MANFREDONIA (FOGGIA) – «Open day degli scavi» oggi a Manfredonia. Strada pedonalizzata e accesso al sito con la bicicletta. La giornata, nell’ambito della campagna di scavi in corso nell’area archeologica di Siponto, è stata suddivisa in due momenti. Questa mattina, grazie alla pedonalizzazione del viale Giuseppe Di Vittorio, che divide in due l’area archeologica è stato possibile raggiungere gli scavi a piedi e in bicicletta. Poi ancora nel pomeriggio, fino alle 17.30.

Il concerto bandistico Città di Manfredonia, diretto dal Maestro Giovanni Esposto, ha aperto la manifestazione ed esibendosi nell’area archeologica.

Ci sarà anche un’appendice dell’Open Day: lunedì 9 ottobre, presso la Chiesa di Santa Chiara a Manfredonia, si terrà una conferenza di don Antonio Loffredo, che illustrerà il progetto di riscatto del Rione Sanità di Napoli grazie alla valorizzazione del

patrimonio culturale, e a seguire la testimonianza di alcuni giovani dello stesso rione e il concerto di un quintetto della grande orchestra Sanitansemble.