Pedopornografia, arrestato un ex carabiniere pugliese

BRINDISI – I carabinieri di Ostuni sono andati ad arrestarlo a Savelletri dove aveva trovato lavoro in un pubblico esercizio del posto. F. M., 51enne ostunese però non aveva detto al suo datore di lavoro che gli pendeva sulla testa una condanna per pedopornografia. Diventata definitiva la Corte di appello di Bari ha emesso a carico del 51enne, residente nella Città Bianca, un mandato di arresto.

Non avendolo trovato a casa i carabinieri si sono recati nella frazione marinara di Fasano dove l’uomo aveva trovato un lavoro e lo hanno arrestato.

Il 51enne, che deve scontare un residuo di pena di due anni e un giorno di reclusione, è stato condotto nel carcere di Brindisi. I guai con la giustizia per l’uomo, che all’epoca era appuntato scelto dell’Arma, addetto al Nucleo Tribunale dei carabinieri di Bari, sono iniziati tre anni fa. Fu coinvolto in un’operazione della Polizia postale partita dalla segnalazione di due genitori insospettiti dall’intenso utilizzo di alcuni social network da parte della figlia adolescente. Controllando lo smartphone della ragazzina il padre e la madre trovarono delle chat in cui la figlia inviava immagini sessualmente esplicite. Lo riporta quotidianodipuglia.it.