Seduto sul parapetto tenta il suicidio: giovane pugliese salvato dalla Polizia

TARANTO – Poco prima della mezzanotte di ieri, la Sala Operativa ha ricevuto numerosissime telefonate che segnalavano la presenza di un giovane il quale, in viale Virgilio, dopo la passeggiata del Lungomare, aveva scavalcato la ringhiera con chiari intenti suicidi. Immediatamente sono stati allertati tutti gli equipaggi della Squadra Volante presenti nella zona che in pochissimi istanti sono giunti sul posto.

I poliziotti, su indicazione di alcuni passanti, hanno raggiunto il giovane che era seduto sul parapetto a strapiombo sul vuoto ad un’altezza di circa 20 metri.

Il dialogo è stato sin da subito complesso e difficile. Il giovane seriamente intenzionato a compiere l’insano gesto non ha accettato in nessun modo il colloquio con gli agenti. I poliziotti, dopo aver pianificato l’intervento, nonostante la situazione di estremo pericolo, sono riusciti ad avvicinarsi con cautela e, senza farsi scorgere dal ragazzo impegnato nel frattempo a colloquiare con gli altri uomini della Volante, sono riusciti a cinturare il ragazzo al busto e contemporaneamente ad afferrarlo per le braccia.

Le operazioni di salvataggio sono state davvero complicate perché il giovane ha continuato a divincolarsi pericolosamente rischiando di cadere nel vuoto.

Per fortuna il salvataggio è andato a buon fine. Il giovane, proveniente all’est Europa, è stato riportato alla ragione dopo alcuni concitati minuti in attesa dell’arrivo dei sanitari del 118 che, dopo le prime cure del caso, è stato accompagnato presso il locale ospedale per ulteriori accertamenti.