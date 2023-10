Tre persone ubriache costringono un aereo a cambiare rotta

VENEZIA – Sotto l’effetto dell’alcol hanno provocato il cambio di rotta di un volo Dalaman (Turchia) – Liverpool, costringendo il comandante a fare scalo a Venezia. Il fatto è accaduto il 4 ottobre: gli operatori della Polizia di Frontiera di Venezia, in servizio presso lo scalo aereo Marco Polo, sono stati allertati per il dirottamento di un volo, deciso dal comandate dell’aereo per il comportamento molesto ed aggressivo, nei confronti dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio, di tre cittadini britannici, due uomini e una donna, che versavano in un forte stato di alterazione alcolica. I tre avevano bevuto una intera bottiglia di superalcolico, acquistata presso l’aeroporto di partenza.

Il comportamento tenuto dai tre costituisce violazione delle norme di comportamento, previste dal Piano Nazionale per la Sicurezza dell’Aviazione Civile, secondo cui “non è consentito intraprendere il viaggio aereo in stato di ebbrezza”.

Il comandante dell’aereo, in caso di comportamenti minacciosi o pericolosi nei confronti dell’equipaggio o di altri passeggeri, se lo ritiene, ha facoltà, come avvenuto in questo caso, di decidere l’atterraggio su uno scalo diverso da quello di destinazione per sbarcare i passeggeri responsabili di tali disordini e consegnarli alle Autorità di Polizia. I tre stranieri, trattenuti presso i locali della Polizia di Frontiera in attesa del ripristino di uno stato psicofisico idoneo al volo, sono stati poi reimbarcati su voli di linea diretti nel Regno Unito, paese di loro destinazione. Lo riporta l’agenzia Agi.