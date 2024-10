Foggia. Intorno alle 21 di ieri sera, Foggia è stata nuovamente teatro di violenza: in piazza Calderazzo, nel quartiere Candelaro, si è verificata una sparatoria in cui due persone, zio e nipote, sono rimaste ferite. Il fatto ha destato grande preoccupazione nella comunità, in una zona già nota alle forze dell’ordine per episodi simili.

Secondo le prime ricostruzioni, i colpi sono stati esplosi all’esterno dell’abitazione di un uomo di 49 anni, sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo si trovava sulla soglia di casa quando è stato raggiunto da almeno tre proiettili. Purtroppo, oltre a lui, è stato ferito anche il suo anziano zio, un uomo di 69 anni che si trovava all’interno dell’abitazione al momento dell’agguato.

Le indagini, condotte dai carabinieri intervenuti sul posto subito dopo l’accaduto, sono tuttora in corso. I militari stanno cercando di ricostruire la dinamica esatta della sparatoria, verificando anche la possibile presenza di telecamere di sorveglianza nella zona e raccogliendo testimonianze dai residenti del quartiere, molti dei quali sono rimasti scossi dall’episodio. Non è ancora chiaro se l’attacco fosse diretto esclusivamente al 49enne o se vi siano altri moventi da considerare. Tuttavia, il fatto che l’uomo fosse agli arresti domiciliari solleva diversi interrogativi circa le motivazioni alla base dell’agguato.

Il 118 è intervenuto tempestivamente, trasportando i due feriti in ospedale. Fortunatamente, le loro condizioni non sembrerebbero essere particolarmente gravi: sia lo zio che il nipote sono stati subito sottoposti a cure mediche e non risultano in pericolo di vita. Resta però alta la tensione nella comunità, già segnata da episodi di criminalità che negli ultimi tempi hanno visto un incremento preoccupante.

L’area circostante è stata immediatamente isolata dai carabinieri, che hanno delimitato la zona per permettere agli esperti di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini. Il lavoro degli investigatori sarà ora focalizzato sull’identificazione dei responsabili e sulla comprensione del contesto in cui si è consumato l’attacco. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sui sospetti o su possibili collegamenti con altri episodi di violenza avvenuti nella zona.

