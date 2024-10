Arezzo: 72enne trovata morta, arrestato l'ex fidanzato della figlia

Una donna di 72 anni, Letizia Girolami, è stata trovata morta con una grave ferita alla testa in un campo a Foiano della Chiana, in provincia di Arezzo. Psicoterapeuta di professione, Letizia viveva in un casolare situato tra Foiano e la frazione di Pozzo. Secondo le indagini dei carabinieri, il corpo è stato scoperto nella notte, dopo che il marito aveva denunciato la sua scomparsa. Il cadavere è stato rinvenuto in un campo di proprietà della famiglia. È stato fermato l’ex fidanzato della figlia.