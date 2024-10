Bari: affluenza al 95% per il voto sul Consiglio Metropolitano

I risultati definitivi arriveranno nella giornata odierna, ma le prime stime indicano una probabile vittoria dell’area di centrosinistra. Tre le liste in competizione: due di centrosinistra e una di centrodestra, con 51 candidati in totale per 18 seggi disponibili.

“Sono molto soddisfatto – ha dichiarato il sindaco Vito Leccese – dell’esito delle votazioni per il rinnovo del Consiglio metropolitano. Questo grande momento di partecipazione politica e istituzionale evidenzia l’importanza e l’autorevolezza che la Città metropolitana di Bari ha acquisito, come ente di secondo livello, nei confronti delle amministrazioni dei 41 Comuni del territorio. Attraverso il metodo della concertazione e della condivisione nelle scelte strategiche, l’ente è diventato un interlocutore credibile e affidabile per i rappresentanti locali. In dieci anni di vita istituzionale, la Città metropolitana ha dimostrato che, superando localismi e rivalità territoriali, si può crescere insieme”.

“In un contesto di grande soddisfazione per la partecipazione – ha aggiunto – desidero sottolineare il successo della lista ‘in Circolo’, da me fortemente sostenuta, come espressione di un metodo basato sul dialogo e sul coinvolgimento a tutto campo. Questo ci permetterà di continuare a costruire un’alleanza stabile e solida, in grado di offrire le migliori proposte di governo per i nostri territori”.

Lo riporta Ansa.