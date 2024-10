Manfredonia. In un periodo in cui il sistema sanitario italiano è spesso al centro delle cronache per episodi di malasanità, liste d’attesa interminabili e inefficienze, arriva una testimonianza positiva dall’Ospedale De Lellis di Manfredonia, che fa emergere l’altra faccia della sanità: quella fatta di competenza, dedizione e umanità. È la storia del reparto di Cardiologia, un reparto che, secondo il racconto di un cittadino, rappresenta un vero e proprio esempio di eccellenza.

Un’esperienza che va oltre la professionalità

La testimonianza, pubblicata sul quotidiano locale StatoQuotidiano.it, descrive un’esperienza vissuta nel reparto di Cardiologia del De Lellis che va ben oltre la semplice cura medica. Non si parla solo di grande competenza professionale – che pure è stata sottolineata dal paziente e dai suoi familiari – ma soprattutto di un’accoglienza umana e generosa, raramente riscontrata altrove.

In un contesto in cui l’umanità sembra a volte essere un valore dimenticato, specialmente nelle strutture sanitarie sotto pressione, l’Ospedale De Lellis brilla per l’attenzione e il calore umano riservati a ogni paziente. Secondo la testimonianza, l’intero personale del reparto – dai medici agli infermieri, dagli operatori socio-sanitari (OSS) al personale addetto alla cucina – si è distinto per cortesia, disponibilità e pazienza. Nessuna smorfia di fastidio, nessuna parola fuori posto, nessun segno di nervosismo, anche in situazioni particolarmente stressanti o di ripetuta richiesta di intervento da parte dei pazienti.

Questa capacità di mantenere sempre un atteggiamento positivo, rispondendo prontamente e con un sorriso alle necessità dei degenti, è uno degli aspetti che più ha colpito chi ha vissuto in prima persona l’esperienza presso il De Lellis. Un comportamento che non è scontato, specialmente in un momento storico in cui i reparti ospedalieri sono spesso sovraccarichi e sotto organico.

Un riconoscimento pubblico e sentito

Il lettore che ha inviato la sua testimonianza non ha potuto fare a meno di esprimere un ringraziamento sincero e sentito al reparto di Cardiologia dell’Ospedale De Lellis. Le parole di gratitudine sono rivolte a tutto il personale, nessuno escluso. Medici, infermieri, OSS e addetti ai servizi: ognuno ha contribuito a rendere l’esperienza in ospedale meno gravosa e più umana, elementi fondamentali per il benessere dei pazienti, soprattutto quando ci si confronta con patologie gravi e delicate come quelle cardiologiche.

“Grazie di vero cuore”, scrive il cittadino, sintetizzando un sentimento di riconoscenza che emerge con forza dal suo racconto. Un riconoscimento che non è solo per la qualità delle cure ricevute, ma anche per la capacità di instaurare un rapporto umano con i pazienti, elemento altrettanto importante nel percorso di guarigione.

Il valore dell’eccellenza e dell’umanità

Il reparto di Cardiologia del De Lellis, definito un “reparto d’eccellenza”, rappresenta una risorsa preziosa per l’intera comunità di Manfredonia. Non è solo un luogo dove si curano malattie cardiache, ma un simbolo di come la sanità pubblica possa ancora rappresentare un punto di riferimento solido per i cittadini, quando alla competenza tecnica si unisce un approccio umano e attento alle esigenze del paziente.

L’invito finale del lettore è rivolto ai cittadini e alla comunità intera: “Tenetevelo stretto e abbiatene cura”. Un appello che sottolinea quanto sia importante difendere e valorizzare queste realtà di eccellenza sanitaria, soprattutto in un momento in cui le difficoltà e le criticità del sistema sanitario nazionale sono sotto gli occhi di tutti.

Ospedale De Lellis: un modello da preservare

La storia del reparto di Cardiologia dell’Ospedale De Lellis è un chiaro esempio di come il buon funzionamento di una struttura sanitaria non si misuri solo in termini di efficienza tecnica, ma anche – e forse soprattutto – nella qualità delle relazioni umane che si instaurano al suo interno. Un reparto efficiente, sì, ma anche capace di rendere meno gravoso il soggiorno ospedaliero grazie a un atteggiamento sempre disponibile e sorridente.

Questo tipo di testimonianze, spesso rare in un panorama dominato da notizie di disservizi e problemi, rappresentano una boccata d’aria fresca e restituiscono fiducia nei confronti del sistema sanitario pubblico. L’Ospedale De Lellis, con il suo reparto di Cardiologia, si conferma un baluardo di eccellenza non solo per le cure offerte, ma per l’intera esperienza di assistenza, che pone al centro la dignità e il benessere del paziente.

In un contesto in cui si parla sempre più spesso di “umanizzazione delle cure”, l’esempio del De Lellis dimostra che raggiungere questo obiettivo è possibile. E che quando i medici, gli infermieri e tutto il personale sanitario si mettono al servizio delle persone con professionalità e cuore, i risultati possono essere straordinari.