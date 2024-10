Circuito giovanile - Road to Torino. Ottima prestazione per la manfredoniana Cristiana Totaro

“Si è conclusa presso lo Sporting Club TRANI la prima delle due tappe del Circuito giovanile dedicato agli under 11/12/13 – Road to Torino.

Ottima prestazione per la nostra splendida Cristiana Totaro nel singolare femminile, dove, dopo aver sconfitto in semifinale Matilde Scarcella 3.4 del CT Matera con lo score 6-2/6-4, si è imposta in finale sulla compagna Laura Martelli 3.2, pari classifica, del CT Barletta con lo score 4-6/7-5/6-3.

Vittoria anche in doppio dove proprio con la compagna Laura Martelli hanno sconfitto le avversarie Carlotta Primerano e Matilde Scarcella per 6-2/6-3.

Questi risultati sottolineano il percorso di crescita della piccola Cristiana che dal mese di settembre si allena sotto i riflettori di un nuovo ed entusiasmante scenario sui campi del Sporting Club San Severo sotto la guida attenta del tecnico nazionale Mattia Mancini“.

Bravissima Cri Cri!

(Cura stampa Fat.ale)