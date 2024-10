Contributi economici per famiglie numerose: aperto l'avviso pubblico

L’Ambito Territoriale di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta ha annunciato l’apertura di un Avviso Pubblico, nell’ambito del Piano Regionale delle Politiche Familiari 2020-2023, per l’erogazione di contributi economici destinati alle famiglie numerose. L’iniziativa mira a sostenere nuclei familiari con almeno tre figli a carico di età inferiore ai 26 anni, offrendo un aiuto concreto per le spese quotidiane.

I contributi possono essere utilizzati per coprire una vasta gamma di necessità, tra cui spese mediche, attività sportive e culturali, oltre a servizi scolastici e comunitari. L’avviso prevede anche agevolazioni fiscali e il rimborso di spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per costi sostenuti tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Chi può presentare domanda?

Possono richiedere i contributi i nuclei familiari, inclusi quelli monogenitoriali, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale con un ISEE non superiore a 25.000 euro. La presentazione delle domande seguirà la modalità “a sportello”, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Gli interessati dovranno compilare il “Modulo A”, reperibile presso gli uffici dei Servizi Sociali dei Comuni coinvolti o sui loro siti istituzionali.

Scadenze e modalità di presentazione

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 novembre 2024, presso gli uffici dei Servizi Sociali dei rispettivi Comuni, l’Ufficio di Piano o via PEC all’indirizzo: “ufficiodipiano@comunemanfredonia.legalmail.it“.

Maggiori informazioni

Per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo, è possibile visitare i siti istituzionali dei Comuni dell’Ambito:

– http://www.comune.manfredonia.fg.it

– http://www.montesantangelo.it

– http://www.comune.mattinata.fg.it

– http://www.comune.zapponeta.fg.it

Per assistenza diretta, è possibile contattare l’Ufficio di Piano presso Via San Lorenzo, 47 – Manfredonia, via e-mail a “ufficiodipiano@comune.manfredonia.fg.it”, oppure chiamare ai numeri 0884519652 o 0884519682.