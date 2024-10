Foggia. Un’irregolarità ha colpito il mondo delle manifestazioni sportive professionali, coinvolgendo l’Ordine degli Ingegneri di Foggia durante la XXXI Edizione dei Campionati Italiani di Calcio, tenutasi a Grosseto. Questo evento, solitamente noto per essere un’occasione di aggregazione e condivisione tra colleghi ingegneri di tutta Italia, è stato macchiato da gravi irregolarità che hanno portato a sanzioni pesantissime.

La scoperta dell’infrazione

Durante il torneo, che si è svolto nel 2024, la squadra di calcio rappresentativa dell’Ordine di Foggia ha disputato due delle tre partite in programma. Tuttavia, si è scoperto che in queste gare è sceso in campo un giocatore che non era un ingegnere e che è stato inserito nella squadra utilizzando false generalità. Questo comportamento ha sollevato forti dubbi sulla trasparenza e sull’integrità del torneo, spingendo il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ad agire con decisione.

L’irregolarità è stata considerata particolarmente grave non solo per l’uso di un giocatore non appartenente alla categoria professionale degli ingegneri, ma anche per la falsificazione dei dati forniti al comitato organizzativo. Questi fatti hanno compromesso non solo la regolarità del torneo, ma anche l’immagine stessa della categoria ingegneristica, da sempre basata su valori di professionalità, etica e integrità.

Le sanzioni

In seguito alla scoperta di queste violazioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha deciso di adottare misure drastiche per tutelare l’onorabilità della categoria e garantire il rispetto delle regole. Nella seduta del 28 agosto 2024, il CNI ha approvato all’unanimità una serie di sanzioni, che colpiscono duramente l’Ordine di Foggia e i suoi membri coinvolti.

Le sanzioni prevedono:

Esclusione dell’Ordine di Foggia da tutte le manifestazioni calcistiche organizzate dal CNI (sia a 11, a 8 che a 5 giocatori) per un periodo di tre anni. Questa misura non si limita solo alle manifestazioni attuali, ma riguarda anche eventuali tornei futuri che potranno essere istituiti.

(sia a 11, a 8 che a 5 giocatori) per un periodo di tre anni. Questa misura non si limita solo alle manifestazioni attuali, ma riguarda anche eventuali tornei futuri che potranno essere istituiti. Esclusione di tutti i componenti dell’elenco atleti presentato dall’Ordine di Foggia per la partecipazione ai campionati di Grosseto 2024. Questi giocatori non potranno partecipare a manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni. Questo significa che gli atleti in questione saranno esclusi non solo dalle competizioni calcistiche, ma anche da tutte le altre attività sportive organizzate dal CNI.

per la partecipazione ai campionati di Grosseto 2024. Questi giocatori non potranno partecipare a manifestazioni sportive per un periodo di cinque anni. Questo significa che gli atleti in questione saranno esclusi non solo dalle competizioni calcistiche, ma anche da tutte le altre attività sportive organizzate dal CNI. Esclusione del responsabile della squadra, ingegnere Antonio Ciavarella, sia come atleta che come dirigente, per un periodo di dieci anni. Ciavarella, considerato il principale responsabile dell’irregolarità, subirà una delle sanzioni più pesanti, che lo terrà lontano da qualsiasi manifestazione sportiva legata al CNI per un decennio.

Le reazioni

Il caso ha sollevato grande clamore all’interno della comunità ingegneristica. Molti colleghi si sono detti sorpresi e delusi dall’accaduto, considerando le manifestazioni sportive non solo un’occasione di svago, ma anche un’importante opportunità di confronto e crescita personale e professionale. Il CNI, attraverso una nota ufficiale, ha ribadito l’importanza di preservare i valori di correttezza e trasparenza che dovrebbero essere alla base di qualsiasi competizione, sottolineando come questo episodio sia in netta contrapposizione con tali principi.