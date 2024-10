Questa informazione è emersa da una determina riguardante l’affidamento dell’incarico legale, scoperta da Marco Papicchio, uno dei membri del gruppo AttiVisti, che insieme a Salvatore Imperio analizza attentamente i documenti amministrativi di Palazzo di Città e delle società partecipate.

La determina, firmata anche dalla presidente Antonella Lomoro, risale al 25 luglio, mentre l’affidamento all’avvocato Marco Lancieri di Bari è diventato effettivo solo il 3 ottobre. Si tratta di un incarico del valore di 8.435 euro, conferito da una società in house providing dei Comuni di Bari e Foggia.

Il Consiglio di amministrazione di Amiu ha deliberato di impugnare le penali e la relativa nota di contestazione. È importante notare che la decisione è stata discussa prima della nomina dei nuovi membri del Cda rappresentanti del Comune di Foggia, Colomba Mongiello e Fabrizio Baia, avvenuta l’8 agosto.

Inizialmente, la questione era stata affrontata in termini negoziali. Le penali vengono applicate in caso di inadempienza contrattuale, con sanzioni che variano in base alla gravità e alla ripetizione dell’infrazione. Le sanzioni possono riguardare la mancata raccolta dei rifiuti, il servizio di spazzamento e la manutenzione di bidoni danneggiati o malfunzionanti.

A luglio, l’assessora all’Ambiente e vice sindaca Lucia Aprile aveva annunciato una decurtazione di 2,3 milioni di euro a carico di Amiu, concordata tra le parti e trattenuta dal canone annuo per servizi non effettuati. La sindaca Maria Aida Episcopo aveva dichiarato: “Abbiamo sempre richiesto un rigoroso rispetto del piano industriale sin dal primo giorno”.

Lo riporta FoggiaToday