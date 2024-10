Khady Sene è diventata la prima donna immigrata a guidare una Caritas diocesana in Italia, assumendo la direzione della Caritas di Foggia.

Di origine senegalese e arrivata in Italia nel 2012 per motivi di studio, Sene si è rapidamente integrata nel tessuto sociale foggiano, dedicandosi da oltre un decennio al volontariato e al lavoro sociale, in particolare nelle comunità di immigrati e nei ghetti della Capitanata.

La sua nomina rappresenta un momento storico non solo per la Caritas, ma anche per la comunità locale, essendo sia la prima donna straniera in questo.