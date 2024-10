Genova: neonata muore dopo dimissioni di un pediatra a gettone

La dottoressa che ha visitato la bimba di un anno, deceduta ieri mattina a casa, è una pediatra di una cooperativa che fornisce personale all’ospedale Gaslini per coprire i turni.

Nei prossimi giorni, il medico sarà iscritta nel registro degli indagati, permettendole di avere un consulente durante l’autopsia prevista per mercoledì. Questo passaggio è un atto formale necessario per chiarire le circostanze della morte della piccola e per verificare eventuali responsabilità.

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. L’ospedale di Lavagna è parte del protocollo “Gaslini diffuso”, gestito dal personale dell’istituto pediatrico, che si avvale della cooperativa per i turni notturni.

La bimba era arrivata in ospedale sabato sera con dolori addominali; dopo la visita al pronto soccorso, era stata dimessa e riportata a casa dai genitori. Ieri mattina, la piccola ha accusato nuovamente malessere, e i medici, insieme ai vigili del fuoco, sono intervenuti con un elicottero per trasferirla al Gaslini. Purtroppo, nonostante i tentativi di rianimazione, la bimba è deceduta tra le braccia del padre.

Lo riporta Ansa