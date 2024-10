Gravina in Puglia: dà fuoco alla moglie in auto e poi la uccide a mani nude - Fonte Immagine: Ansa

Un uomo di 65 anni è stato arrestato con l’accusa di aver incendiato l’auto su cui si trovava la moglie, Maria Arcangela Turturo, 60 anni, e di averla poi aggredita a mani nude mentre tentava di fuggire dalle fiamme. Secondo le autorità, l’individuo ha bloccato la donna, costringendola a restare a terra mentre la picchiava brutalmente, causando lesioni letali che hanno portato alla sua morte in ospedale dopo un breve ricovero.

Il tragico episodio è accaduto la notte del 6 ottobre a Gravina in Puglia. La vittima, prima di esalare l’ultimo respiro, è riuscita a raccontare alla figlia e agli agenti quanto accaduto, affermando: “Mi voleva uccidere”, e descrivendo l’escalation violenta scatenata dal marito. Queste testimonianze sono state sostenute da un video girato da una testimone oculare che, inizialmente fermatasi pensando a un incidente stradale, ha ripreso la scena dell’aggressione.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe dato fuoco alla Fiat Panda su cui viaggiava con la moglie, simulando un incidente. Nonostante le gravi ustioni, Maria è riuscita ad uscire dall’auto ma, dopo pochi passi, è stata brutalmente aggredita dal marito. Alcuni passanti, tra cui una giovane in auto con il fidanzato, hanno assistito all’orrenda scena e inizialmente pensavano di trovarsi di fronte a un incidente.

Giuseppe Lacarpia, che ha precedenti per reati contro la persona e il patrimonio, potrebbe aver agito per ragioni legate ai debiti accumulati dalla sua attività di allevamento e produzione casearia. Le figlie della coppia hanno descritto il clima di violenza in casa, specificando che la madre era già stata ricoverata più volte a causa delle aggressioni del marito. Una delle ragazze ha riportato che la madre esprimeva paura per la sua vita, temendo per la sua sicurezza ogni volta che tornava a casa.

L’uomo, già in passato condannato per aver tentato di uccidere il figlio durante una lite domestica, attualmente deve affrontare accuse di omicidio premeditato e aggravato.

Lo riporta Ansa.