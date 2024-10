Keanu Reeves debutta nel mondo delle corse automobilistiche

Keanu Reeves, celebre protagonista della saga Matrix, ha ufficialmente esordito nel mondo delle corse automobilistiche partecipando alla Toyota GR Cup. La competizione, dedicata agli appassionati e agli aspiranti piloti, si è svolta sul leggendario circuito di Indianapolis, attirando numerosi fan desiderosi di vedere il loro idolo in azione.

Nella prima delle due gare in programma, Reeves ha vissuto un momento di tensione quando è finito fuori pista nel tentativo di evitare una collisione. Nonostante l’incidente, l’attore 60enne è riuscito a concludere la gara, classificandosi al 25° posto su 33 partecipanti. Nella seconda sfida, è riuscito a migliorare leggermente il proprio risultato, arrivando 24°. Al suo fianco in squadra c’era Cody Jones, membro del famoso gruppo Dude Perfect.

Reeves ha corso a bordo della vettura numero 92, personalizzata con il logo BRZRKR, un omaggio alla sua graphic novel The Book of Elsewhere, co-scritta insieme all’autore China Miéville. Il romanzo, pubblicato a luglio, è parte della serie di fumetti *BRZRKR*, il cui primo volume è stato lanciato nel 2021.

Appassionato di auto da sempre, Keanu Reeves aveva già partecipato a gare riservate alle celebrità, conquistando nel 2009 il trofeo più ambito al Long Beach Toyota Grand Prix. Nel frattempo, il celebre film Speed, che vede l’attore recitare accanto a Sandra Bullock, festeggia il suo 30° anniversario. Per l’occasione, è prevista una proiezione speciale a Los Angeles, martedì, a cui prenderanno parte sia Reeves che Bullock.

Lo riporta RaiNews.it