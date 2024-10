La rinascita del Gargano dopo l’Enichem

Giovedì 10 ottobre 2024, alle ore 18:00, nella Sala del Consiglio Comunale di Manfredonia, si terrà un importante incontro per discutere il futuro del territorio post-Enichem. L’iniziativa, promossa dalla “Casa della Salute e dell’Ambiente”, vedrà la partecipazione dei sindaci di Manfredonia, Monte Sant’Angelo e Mattinata, insieme all’Arcivescovo di Manfredonia. Al centro del dibattito ci sarà la necessità di affrontare le conseguenze ambientali, economiche e sociali lasciate dalla chiusura dello stabilimento Enichem, con l’obiettivo di dare nuovo slancio al territorio.

L’eredità dell’Enichem ha segnato profondamente l’area del Gargano, non solo a livello occupazionale, ma anche in termini di inquinamento, malattie e impoverimento. La bonifica dell’area resta una priorità, ma altrettanto urgente è la rigenerazione di un territorio che da anni è stato sottratto alla fruibilità dei cittadini, non solo di Manfredonia, ma anche di Monte Sant’Angelo, Macchia e Mattinata.

L’evento sarà un’occasione per ripensare il futuro del Gargano, proponendo una “nuova visione” che guardi oltre il passato industriale, verso una rinascita basata su uno sviluppo economico sostenibile e un benessere collettivo. Fondamentale per questo obiettivo è la costruzione di una nuova alleanza tra istituzioni, cittadini, Chiesa e associazioni locali. Durante l’incontro si discuterà della necessità di creare un “patto” tra Comuni, Chiesa e associazioni per aprire un tavolo di confronto permanente.

L’obiettivo è quello di discutere le azioni necessarie per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio e pianificare interventi concreti per la bonifica dell’area ex-Enichem. Saranno sollevate domande importanti su quanto è stato fatto finora per risanare l’inquinamento, cosa resta ancora da fare e quali strategie di intervento adottare in futuro. L’ipotesi di un eventuale commissariamento per accelerare il processo di bonifica sarà anche parte del dibattito.

A quindici anni dalla chiusura dello stabilimento, la chiarezza sulle azioni di bonifica è ancora insufficiente, e la comunità locale reclama risposte concrete. «Il tempo è ora» è il messaggio che si intende lanciare, auspicando l’apertura di una nuova fase, in cui tutti gli attori coinvolti lavorino insieme per il futuro del Gargano.

L’incontro vedrà la partecipazione di:

– Padre Franco Moscone, Arcivescovo dell’Arcidiocesi di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo;

– Domenico La Marca, Sindaco di Manfredonia;

– Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco di Monte Sant’Angelo;

– Michele Bisceglie, Sindaco di Mattinata.

L’evento rappresenta un’opportunità per la comunità locale di avere voce in capitolo e partecipare attivamente al processo di rigenerazione del territorio, con la speranza di costruire un futuro migliore per le generazioni a venire.