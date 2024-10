Nunzio De Nittis: muore per incidente in moto, organi donati a Casa Sollievo della Sofferenza - Fonte Immagine: Casa Sollievo della Sofferenza

Nunzio De Nittis, autista presso l’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, aveva iniziato la sua carriera come perito agrario, lavorando inizialmente nelle fattorie dell’ospedale. Negli ultimi anni, però, si era distinto come autista nell’autoparco ospedaliero, dove la sua dedizione lo aveva portato a occuparsi della “Navetta della solidarietà”, un servizio di trasporto gratuito per i pazienti oncologici che ogni giorno si recano da Bari e dal Nord Barese all’Ospedale di San Giovanni Rotondo per sottoporsi a terapie di radioterapia. Nunzio è scomparso il 31 agosto scorso, all’età di 56 anni, mentre era ricoverato nell’Unità di Rianimazione II dello stesso ospedale, a seguito di un grave incidente in moto.

“Nunzio era un marito e un padre esemplare, che dedicava tutto sé stesso alla famiglia,” ha scritto sua moglie Patrizia in una commovente lettera inviata al reparto. “La sua vita, vissuta con discrezione e misura, è stata segnata dalla tragica fatalità di un incidente con la sua moto, l’unico suo svago, che ce lo ha portato via troppo presto.”

Patrizia ha poi raccontato come Nunzio, con un gesto di grande generosità, avesse deciso tempo fa di donare i suoi organi nel caso si fosse trovato in una situazione del genere. “Questo suo ultimo gesto d’amore ha permesso ad altre persone di continuare a vivere, confermando la grandezza d’animo di un uomo che è stato un esempio di sobrietà e rettitudine.”

Al funerale, accompagnato dai colleghi autisti che hanno portato il feretro, erano presenti anche alcuni dei pazienti oncologici con cui Nunzio aveva costruito un legame speciale durante i viaggi quotidiani, trascorsi insieme tra il Gargano e il Barese.

La lettera di Patrizia si conclude con un ringraziamento al personale del reparto di Anestesia e Rianimazione II: “A tutti voi, che con dedizione e professionalità avete accompagnato Nunzio e noi in questo difficile cammino, va il nostro più profondo ringraziamento. La vostra presenza ci ha aiutato a sopportare il peso di questa terribile perdita e a trovare la forza di affrontare il dolore.”

Lo riporta Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza