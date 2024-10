Ragusa: figlia e madre muoiono a distanza di un ora l'una dall'altra

La prima a morire è stata Alessandra, madre di due figli, che da mesi combatteva contro una malattia incurabile. Quando la situazione è diventata senza speranza, è stata riportata a casa, dove è deceduta circondata dall’affetto della sua famiglia. Poco dopo la diffusione della notizia della sua morte, la madre, informata del tragico evento, è stata colta da un malore improvviso e si è spenta circa un’ora dopo.

Anna Gugliotta, devastata dalla perdita della figlia, non ha retto al dolore che solo un genitore può provare. Si è accasciata davanti ai familiari, già radunati per dire addio alla 48enne. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lei non c’è stato nulla da fare. I parenti raccontano che Anna era rimasta profondamente segnata dai lunghi mesi di sofferenza della figlia, a cui aveva dedicato ogni energia per starle accanto, ma la malattia ha finito per prevalere, portando via Alessandra.

Per celebrare questo legame profondo, i familiari hanno deciso di organizzare un unico funerale per madre e figlia, con le due bare affiancate l’una all’altra durante la cerimonia che si terrà martedì 8 ottobre nella chiesa di San Luca a Modica. Dopo le esequie, entrambe le salme saranno traslate al Tempio Crematorio di Misterbianco.

“Il vostro ricordo rimarrà per sempre nei cuori di chi vi ha conosciuto e vi ha amato”, si legge nei manifesti funebri affissi dai familiari, tra cui il marito di Anna, padre di Alessandra, e le altre due figlie della 69enne, sorelle della defunta.

Lo riporta FanPage.