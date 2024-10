Vico del Gargano. Il 23 settembre scorso, i militari del Nucleo Operativo Ecologico (N.O.E.) di Bari hanno sequestrato preventivamente l’intero impianto di trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi situato nella zona artigianale di Vico del Gargano. L’operazione, coordinata dalla Procura di Foggia, è stata avviata a seguito di un’ispezione presso i siti aziendali. L’attività ha portato all’adozione della misura cautelare reale, convalidata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia, che ha emesso un decreto di sequestro preventivo.

L’impianto sequestrato era autorizzato a gestire e trattare rifiuti provenienti da quattro comuni della provincia di Foggia e alla produzione di “materia prima secondaria” (end of waste) ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs 152/2006. Questa tipologia di materiale, ottenuta dal recupero dei rifiuti, viene gestita attraverso consorzi specifici.

Durante l’ispezione, condotta congiuntamente con personale dell’Arpa Puglia, dello Spesal e dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Foggia, e con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari, sono emerse diverse violazioni di natura penale. Tra queste, la gestione illecita dei rifiuti e numerose infrazioni alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni ambientali.

Tali violazioni hanno portato al sospetto della commissione del reato previsto dall’art. 256, commi 1 e 4 del D.Lgs 152/2006, a carico dell’amministratore dell’azienda.

In particolare, l’ispezione ha rivelato l’accumulo di circa 6.000 metri cubi di rifiuti, stoccati in difformità rispetto al layout autorizzato dell’impianto. Tali rifiuti, di varia natura, erano depositati sia all’interno che all’esterno dello stabilimento, in aree non destinate a questo scopo, in alcuni casi ostruendo anche le vie di circolazione interna e creando pericoli per la sicurezza dei lavoratori a causa dell’altezza eccessiva dei cumuli.

Inoltre, si è accertato che i rifiuti venivano gestiti in due aree esterne per un totale di circa 6.000 metri quadrati, in alcuni casi direttamente a contatto con il terreno senza adeguata protezione. Un’altra irregolarità è stata riscontrata in un capannone di 2.400 metri quadrati a Chieuti (FG), privo di qualsiasi autorizzazione ambientale.

È stata inoltre rilevata l’assenza di un adeguato sistema antincendio in relazione ai quantitativi di rifiuti gestiti e di misure idonee per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Va ricordato che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità penale degli indagati dovrà essere accertata in sede processuale, nel rispetto del contraddittorio tra le parti.