Teocoli e Celentano: amicizia in crisi, accuse e silenzi

Teo Teocoli ha rotto il silenzio sulla sua lunga amicizia con Adriano Celentano, che da qualche tempo sembra essersi incrinata. In un’intervista al Corriere della Sera, Teocoli ha espresso il suo dispiacere per la distanza creatasi tra lui e il “Molleggiato”, che non risponde alle sue telefonate da anni. Il comico racconta: «Dopo tanti anni di risate e divertimento insieme, sono rimasto basito da questa situazione. Ora che ci sono tanti problemi, non vedersi è per me motivo di tristezza». Nonostante il dolore, Teocoli ha deciso di non insistere nel contattarlo: «Ci ho rinunciato. Avrebbe dovuto farsi vivo lui».

Teocoli ha parlato per la prima volta dei suoi rapporti difficili con Celentano solo di recente, lamentando il fatto che l’amico non risponda più al telefono da circa cinque anni. Quando Celentano gli ha replicato ironicamente con un «Se non rispondo è perché ti voglio bene», Teocoli ha trovato la risposta beffarda e dolorosa. L’attore ha anche sottolineato il ruolo di Claudia Mori, moglie di Celentano, nell’allontanamento tra loro, definendola “la padrona” che ha stravolto i rapporti di amicizia del marito. «Lei gestisce tutto e quando prende una decisione, deve essere così. Non è stata tenera con gli amici di Adriano».

Secondo Teocoli, la loro amicizia ha iniziato a deteriorarsi con il programma televisivo Adrian, un progetto che si rivelò un clamoroso insuccesso. Celentano aveva chiesto all’attore di interpretare lui stesso nel programma, senza farne una semplice imitazione, ma un vero e proprio doppio. «Mi sembrava quasi una truffa fingere di essere lui, ma non volevo dirgli di no», ricorda Teocoli. Tuttavia, nonostante l’entusiasmo iniziale, il progetto crollò, e diverse personalità coinvolte, tra cui Milo Manara, Michelle Hunziker e Ambra Angiolini, abbandonarono lo show. Teocoli alla fine si tirò indietro, ammettendo: «Non c’era più niente da fare».

Oggi, ciò che manca di più a Teocoli non è tanto il lavoro insieme, quanto l’amicizia. «Non era una semplice abitudine, ma eravamo abituati a vederci, anche se sempre meno spesso. Lui viveva a Galbiate e veniva poco a Milano». Tra i ricordi più cari, Teocoli rievoca le sessioni in studio con Celentano: «Quando Adriano scriveva una nuova canzone, ci ritrovavamo in sala di incisione. Lui usciva di tanto in tanto dicendo: “Non fate casino!”, ma era solo una scusa perché non si ricordava le parole e aveva bisogno di ripassarle».

Questi momenti gli hanno permesso di diventare un maestro nell’imitare Celentano: «Con il cappellone, gli stivaletti a punta e i jeans larghi, basta che mi veda vestito così e la gente inizia a ridere senza che dica una parola». Tra gli episodi più divertenti della loro amicizia, Teocoli ricorda un’imitazione di Celentano durante il *Cantagiro*: «Mentre attraversavamo le strade piene di persone, appena passava Adriano la folla impazziva. Due macchine dopo arrivavo io, che imitavo le sue movenze, e sentivo la gente gridare: “Guarda, ce n’è un altro!”». Un’amicizia, quella tra Teocoli e Celentano, che ha segnato una lunga parte della loro vita, ma che oggi sembra essere avvolta nel silenzio.

Lo riporta www.open.online