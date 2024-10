Carissimi concittadini, con immenso orgoglio condivido con l’intera comunità cittadina che, in data 2 ottobre 2024 la CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) con una nota ufficiale ci comunicava che il Comune di Torremaggiore è BANDIERA VERDE AGRICOLTURA 2024, un premio che ci onoriamo di condividere insieme ad altri due comuni in tutta Italia.

La CIA intende con questo premio valorizzare l’impegno di quei Comuni che si distinguono per le politiche, gli interventi e le iniziative atte a valorizzare le risorse agricole e ambientali locali in un’ottica di sviluppo sostenibile e di crescita socio-economica del sistema territoriale.

L’agricoltura rappresenta il cuore pulsante della nostra economia locale, un settore che non solo genera lavoro e sviluppo, ma che contribuisce a preservare il paesaggio rurale, la biodiversità e le eccellenze agroalimentari del nostro territorio. Gli agricoltori di Torremaggiore, con la loro competenza e dedizione, dimostrano ogni giorno come sia possibile coniugare tradizione e innovazione, facendo della sostenibilità una priorità.

Questo premio non è solo un riconoscimento per il passato, ma un invito a guardare al futuro con maggiore consapevolezza.

Sarò lieto dunque di rappresentare la nostra Città a Roma nelle giornate del 12 e 13 novembre prossimi per la premiazione, porterò la testimonianza della nostra comunità cittadina, sempre più desiderosa di essere presente nel panorama agricolo nazionale.

Il Comune di Torremaggiore, insieme agli agricoltori e agli imprenditori del settore, continuerà a lavorare per promuovere un’agricoltura capace di affrontare le sfide climatiche e sociali dei prossimi anni, contribuendo al benessere della nostra comunità e alla crescita del territorio.

Nota stampa a cura di Emilio Di Pumpo Sindaco di Torremaggiore