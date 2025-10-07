Bilancio 2026, Campo (PD): “Evitare ai pugliesi la iattura dell’esercizio provvisorio”

“Il Partito Democratico farà di tutto per evitare ai pugliesi la iattura dell’esercizio provvisorio”. È quanto afferma Paolo Campo, presidente del gruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale della Puglia, commentando l’esito dei lavori della Commissione Bilancio.

La giornata di ieri ha segnato la conclusione dell’esame del Bilancio di previsione 2026 da parte di tutte le Commissioni consiliari. Il documento contabile approderà in Aula venerdì 10 ottobre per la discussione e il voto finale.

Campo: “Scelta dettata dal senso di responsabilità”

“Il nostro voto favorevole – spiega Campo – nasce da un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini pugliesi e del governo che verrà. Con il gruppo del PD, insieme a tutti i partiti della maggioranza di centrosinistra, abbiamo deciso di garantire l’approvazione del bilancio per scongiurare il rischio di blocco amministrativo”.

Secondo il capogruppo dem, l’eventuale mancata approvazione del bilancio avrebbe comportato l’applicazione delle norme sull’esercizio provvisorio, con conseguenze pesanti sulla capacità di spesa della Regione.

Cosa significa esercizio provvisorio

In regime di esercizio provvisorio, gli uffici regionali possono utilizzare solo un dodicesimo della spesa annua per ciascun mese, fino all’approvazione definitiva del bilancio. Una condizione che, sottolinea Campo, la Regione Puglia avrebbe rischiato di affrontare “quasi certamente”, tenuto conto che le elezioni regionali si terranno il 23 e 24 novembre e che sarà necessario almeno un mese per la composizione della nuova Giunta.

“Per questo – conclude Campo – il Partito Democratico si è assunto la responsabilità di agire con tempestività, evitando che la macchina amministrativa regionale venga paralizzata. È una scelta di serietà istituzionale e di rispetto verso i pugliesi”.