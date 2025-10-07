Campagna vaccinale 2025-2026: la Puglia rafforza la prevenzione e tutela i neonati contro la bronchiolite

Prende ufficialmente il via domani, mercoledì 8 ottobre, in tutta la Regione Puglia, la campagna vaccinale 2025-2026, che comprende le vaccinazioni antinfluenzale, anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di prevenzione regionale e mira a garantire una protezione efficace alle fasce di popolazione più esposte, con un’attenzione particolare ai neonati, che anche quest’anno potranno beneficiare della somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), principale causa di bronchiolite e polmonite nei primi mesi di vita.

“Con la nuova campagna vaccinale – ha dichiarato Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità – rafforziamo la protezione per adulti e anziani fragili e confermiamo l’immunizzazione dei più piccoli contro la bronchiolite. È un gesto di cura e di responsabilità verso sé stessi e verso la comunità”.

Vaccinazioni per adulti e anziani fragili

Il vaccino antinfluenzale resta il principale strumento di prevenzione contro l’influenza e le sue complicanze, che possono coinvolgere non solo l’apparato respiratorio ma anche altri organi. Per garantire una copertura capillare, la Regione ha acquistato un milione di dosi, già in distribuzione presso i centri vaccinali delle ASL, i Policlinici, gli IRCCS, i medici di base, i pediatri di libera scelta e le farmacie aderenti.

La vaccinazione è gratuita e prioritaria per le categorie più a rischio: over 60, donne in gravidanza o nel post-partum, bambini tra 6 mesi e 6 anni, pazienti cronici, ospiti di strutture sanitarie, familiari di persone fragili, operatori sanitari e lavoratori dei servizi essenziali. Contestualmente è raccomandata la somministrazione dei vaccini anti-Covid, anti-Pneumococco e anti-Herpes Zoster, soprattutto per i soggetti per i quali risultano particolarmente indicati.

“Vaccinarsi significa proteggere sé stessi e gli altri – sottolinea Vito Montanaro, direttore del Dipartimento Promozione della Salute – e ridurre la pressione sui pronto soccorso e sui reparti ospedalieri, permettendo al sistema sanitario di concentrare le risorse sui casi più complessi”. Nella scorsa stagione, la Puglia ha registrato oltre un milione di casi di sindromi simil-influenzali, un dato che conferma l’importanza della prevenzione. “La vaccinazione resta un atto di responsabilità e di tutela collettiva”, ha aggiunto Nehludoff Albano, dirigente del Servizio Promozione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.

Protezione dei neonati: confermato l’anticorpo monoclonale contro il VRS

Anche per il 2025-2026, la Regione conferma la somministrazione dell’anticorpo monoclonale contro il Virus Respiratorio Sinciziale (VRS), introdotto con successo lo scorso anno e rivelatosi altamente efficace nel ridurre le forme gravi e i ricoveri per bronchiolite nei lattanti. “Il ruolo di medici, pediatri e farmacisti è fondamentale – ha ribadito l’assessore Piemontese – perché sono loro i primi promotori della cultura della prevenzione. Immunizzare i più piccoli con l’anticorpo monoclonale significa garantire sicurezza e tranquillità alle famiglie”.

La campagna, attiva fino al 31 marzo 2026, riguarda tutti i neonati nati o che nasceranno tra il 1° aprile 2025 e il 31 marzo 2026. La somministrazione sarà effettuata nei reparti di Neonatologia pubblici e privati accreditati, nei centri vaccinali delle ASL e negli ambulatori dei pediatri di libera scelta. L’anticorpo monoclonale – farmaco innovativo e sicuro – offre protezione immediata e duratura per l’intera stagione epidemica, con una sola dose.

Il Virus Respiratorio Sinciziale circola prevalentemente tra ottobre e marzo e rappresenta una delle principali cause di infezioni respiratorie nei bambini molto piccoli. Con la conferma del programma di immunizzazione avviato nel 2024, la Puglia si conferma tra le regioni più impegnate nel rafforzare la prevenzione precoce e la tutela della salute dei più vulnerabili.