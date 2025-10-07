ROMA – 10 ottobre 2025. Con atto di recente pubblicazione, la Seconda Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti ha confermato, con sentenza n. 194/2025, le condanne emesse nei confronti di diversi ex dipendenti e lavoratori socialmente utili del Comune di Manfredonia, ritenuti responsabili di aver posto in essere condotte di assenteismo fraudolento durante il servizio.

La vicenda trae origine da un’inchiesta avviata oltre dieci anni fa, quando la Guardia di Finanza di Manfredonia, su delega della Procura regionale della Corte dei Conti per la Puglia (operazione “Ghost), installò telecamere presso gli ingressi degli uffici comunali per monitorare le presenze. Le indagini, svolte tra dicembre 2013 e febbraio 2014, documentarono l’uso irregolare dei sistemi di rilevazione delle presenze e numerosi episodi di allontanamento non giustificato dal posto di lavoro.

L’impianto accusatorio e le decisioni

L’azione erariale, promossa dalla Procura contabile pugliese, contestava ai soggetti coinvolti due diverse voci di danno: patrimoniale, relativo alle retribuzioni indebitamente percepite; all’immagine del Comune, quantificato in misura tripla rispetto all’importo economico accertato.

Nel complesso, il danno stimato ammontava a circa 83 mila euro, successivamente ridotto rispetto alle prime quantificazioni.

La Corte dei Conti di primo grado, con sentenza del gennaio 2024, aveva ritenuto provata la responsabilità amministrativa dei convenuti, condannandoli – in misura variabile – al risarcimento in favore dell’Ente comunale.

Gli appelli e la conferma in secondo grado

I condannati avevano proposto diversi ricorsi in appello, contestando le risultanze investigative e la ricostruzione dei fatti.

Le difese avevano sostenuto, tra l’altro, la mancanza di dolo o colpa grave, la scarsa entità delle assenze, nonché l’inapplicabilità della normativa sull’assenteismo ai lavoratori socialmente utili, non formalmente dipendenti comunali.

La Seconda Sezione Centrale d’Appello ha tuttavia ritenuto infondati tutti i motivi di impugnazione, confermando l’impianto accusatorio e ribadendo la piena legittimità della sentenza di primo grado.

Secondo i giudici, la gravità dei comportamenti accertati – caratterizzati da uso improprio dei badge, allontanamenti ingiustificati e condotte reiterate – configurava “un danno concreto e diretto alle casse comunali e all’immagine dell’amministrazione pubblica”.

La decisione, divenuta ora definitiva in sede contabile, chiude una lunga vicenda giudiziaria che aveva già avuto riflessi in sede penale, dove i reati contestati erano stati dichiarati prescritti dal Tribunale di Foggia.