Foggia/Manfredonia, 07 ottobre 2025. Arriva la sentenza di primo grado nel processo che vedeva imputati, tra gli altri: Enzo Miucci, Claudio Iannoli e Matteo Pettinicchio, accusati di traffico di sostanze stupefacenti e di aver agevolato l’organizzazione mafiosa Li Bergolis-Miucci, attiva nell’area garganica.

POTREBBE INTERESSARTI // Enzo Miucci, Pettinicchio e Iannoli tra 5 arresti dei CC nel Gargano

Stamani, 07 ottobre 2025, al Tribunale di Foggia, il Collegio presieduto dal giudice Diella ha pronunciato condanne pesanti, segnando un primo punto fermo in un’inchiesta complessa, sviluppata dal ROS dei Carabinieri e dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Foggia, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.

Le condanne

Enzo Miucci: 12 anni e 8 mesi di reclusione , difeso dagli avvocati Starace e Raoul Pellegrino.

POTREBBE INTERESSARTI // Enzo Miucci, Pettinicchio e Iannoli tra 5 arresti dei CC nel Gargano

Claudio Iannoli: 12 anni e 4 mesi di reclusione, difeso dall’avvocato Vecera.

Matteo Pettinicchio: 10 anni e 8 mesi di reclusione, difeso dall’avvocata Valeria Maffei.

La sentenza giunge oggi in primo grado, e sarà naturalmente oggetto di impugnazione in appello da parte delle difese.

L’indagine era scaturita nel 2021 da un arresto a Vieste, collegato al traffico di droga e all’utilizzo illecito di telefoni all’interno di istituti penitenziari.

Da quella attività investigativa – sviluppata con intercettazioni, pedinamenti e sequestri – era emersa una rete di rapporti e complicità riconducibile al gruppo mafioso dei Li Bergolis-Miucci, da anni al centro delle cronache giudiziarie del Gargano per episodi di violenza, traffici e controllo del territorio.

Nel luglio 2023 erano stati eseguiti cinque arresti, tre dei quali in carcere e due ai domiciliari: Enzo Miucci (40 anni), Matteo Pettinicchio (38 anni), Claudio Iannoli (47 anni), Davide e Mario Carpano (ai domiciliari). Tutti ritenuti, a vario titolo, coinvolti in attività di spaccio e collegati all’organizzazione mafiosa locale.

Secondo l’accusa della DDA, gli imputati avrebbero agito per agevolare l’organizzazione mafiosa Li Bergolis-Miucci, contribuendo al mantenimento del controllo territoriale nel settore del narcotraffico a Vieste.

Un’ipotesi aggravata dall’associazione mafiosa e dal concorso nello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le difese, in aula, hanno contestato la mancanza di prove dirette, sostenendo che le ricostruzioni della pubblica accusa si basano su elementi indiziari e intercettazioni di difficile interpretazione. Nonostante ciò, il Tribunale ha ritenuto “gravi e concordanti” gli indizi raccolti, emettendo condanne significative.

La sentenza rappresenta un passaggio importante nel contrasto alla criminalità organizzata nel Gargano, ma non è definitiva. Le difese hanno già annunciato ricorso, convinte di poter ribaltare l’esito in Corte d’Appello.

Come sottolineato anche nella precedente inchiesta pubblicata da STATOQUOTIDIANO il 29 gennaio 2025 (link all’articolo originale), il processo è stato seguito con grande attenzione per i riflessi che ha sullo scenario criminale di Vieste e del Gargano.