Economia blu e comunità costiere: la Regione Puglia firma la convenzione con i GAL Pesca

La Giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di Convenzione tra l’Organismo Intermedio Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (GAL Pesca), aprendo la strada all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) prevista dalla Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027. L’accordo definisce ruoli, strumenti e impegni con cui Regione e GAL collaboreranno per sostenere progetti di innovazione, diversificazione e tutela ambientale legati al mare. Tra le iniziative finanziabili rientrano il miglioramento delle infrastrutture portuali minori, la trasformazione del pescato, lo sviluppo dell’acquacoltura sostenibile, la promozione del turismo esperienziale e della cultura marinara.

L’obiettivo è valorizzare le risorse marine, rafforzare la competitività del comparto ittico e favorire la diversificazione delle attività economiche legate al mare, garantendo sviluppo sostenibile e qualità della vita nelle comunità costiere. Grazie alla convenzione, Regione e GAL potranno realizzare progetti integrati per il rilancio socio-economico delle aree marine, sostenendo la transizione verso produzioni più innovative e sostenibili, e aumentando il reddito dei pescatori attraverso attività diversificate e di alto valore aggiunto.

“Si tratta di un tassello fondamentale della nostra strategia per l’economia blu – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e Pesca, Donato Pentassuglia – perché mira a creare valore aggiunto attorno alla filiera ittica e a rafforzare il legame tra sviluppo economico, sostenibilità e qualità della vita nelle aree costiere. I GAL, già protagonisti in ambito rurale, diventano ora mediatori tra istituzioni, imprese e territori anche nel settore marittimo, consolidando un modello di governance condivisa”.

Pentassuglia ha aggiunto: “La pesca pugliese non è solo un presidio economico, ma un patrimonio culturale e ambientale da tutelare e innovare. Con questa Strategia di Sviluppo Locale sosteniamo attività innovative e diversificate, dall’acquacoltura alla trasformazione del pescato, fino al turismo esperienziale e alla tutela degli ecosistemi marini. L’obiettivo è creare occupazione stabile, garantire reddito alle famiglie del mare e costruire un modello di sviluppo che unisca tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. La Puglia dimostra così ancora una volta la sua capacità di investire nel futuro delle comunità costiere con visione e responsabilità”.

Con questa intesa, la Regione Puglia conferma il proprio impegno per un’economia blu sostenibile, promuovendo la crescita del settore ittico e la valorizzazione delle risorse marine come motore di sviluppo per le comunità costiere.