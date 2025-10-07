Edizione n° 5847

BALLON D'ESSAI

POLITICA // Calabria: Forza Italia primo partito, tiene il Pd. Delusione M5s
7 Ottobre 2025 - ore  10:03

CALEMBOUR

SALVATO // Bari: bimbo salvato da botulismo infantile, il miele come possibile causa
7 Ottobre 2025 - ore  11:57

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Economia blu e comunità costiere: la Regione Puglia firma la convenzione con i GAL Pesca

PESCA Economia blu e comunità costiere: la Regione Puglia firma la convenzione con i GAL Pesca

L’obiettivo è valorizzare le risorse marine, rafforzare la competitività del comparto ittico

Economia blu e comunità costiere: la Regione Puglia firma la convenzione con i GAL Pesca

PESCA MANFREDONIA, STATOQUOTIDIANO.IT

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

La Giunta regionale della Puglia ha approvato lo schema di Convenzione tra l’Organismo Intermedio Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale nel settore della pesca (GAL Pesca), aprendo la strada all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL) prevista dalla Priorità 3 del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027. L’accordo definisce ruoli, strumenti e impegni con cui Regione e GAL collaboreranno per sostenere progetti di innovazione, diversificazione e tutela ambientale legati al mare. Tra le iniziative finanziabili rientrano il miglioramento delle infrastrutture portuali minori, la trasformazione del pescato, lo sviluppo dell’acquacoltura sostenibile, la promozione del turismo esperienziale e della cultura marinara.

L’obiettivo è valorizzare le risorse marine, rafforzare la competitività del comparto ittico e favorire la diversificazione delle attività economiche legate al mare, garantendo sviluppo sostenibile e qualità della vita nelle comunità costiere. Grazie alla convenzione, Regione e GAL potranno realizzare progetti integrati per il rilancio socio-economico delle aree marine, sostenendo la transizione verso produzioni più innovative e sostenibili, e aumentando il reddito dei pescatori attraverso attività diversificate e di alto valore aggiunto.

“Si tratta di un tassello fondamentale della nostra strategia per l’economia blu – ha dichiarato l’assessore all’Agricoltura e Pesca, Donato Pentassuglia – perché mira a creare valore aggiunto attorno alla filiera ittica e a rafforzare il legame tra sviluppo economico, sostenibilità e qualità della vita nelle aree costiere. I GAL, già protagonisti in ambito rurale, diventano ora mediatori tra istituzioni, imprese e territori anche nel settore marittimo, consolidando un modello di governance condivisa”.

Pentassuglia ha aggiunto: “La pesca pugliese non è solo un presidio economico, ma un patrimonio culturale e ambientale da tutelare e innovare. Con questa Strategia di Sviluppo Locale sosteniamo attività innovative e diversificate, dall’acquacoltura alla trasformazione del pescato, fino al turismo esperienziale e alla tutela degli ecosistemi marini. L’obiettivo è creare occupazione stabile, garantire reddito alle famiglie del mare e costruire un modello di sviluppo che unisca tradizione, innovazione e rispetto per l’ambiente. La Puglia dimostra così ancora una volta la sua capacità di investire nel futuro delle comunità costiere con visione e responsabilità”.

Con questa intesa, la Regione Puglia conferma il proprio impegno per un’economia blu sostenibile, promuovendo la crescita del settore ittico e la valorizzazione delle risorse marine come motore di sviluppo per le comunità costiere.

2 commenti su "Economia blu e comunità costiere: la Regione Puglia firma la convenzione con i GAL Pesca"

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“L'amore è una gabbia con sbarre di fortuna.” Claudia Cardinale

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.