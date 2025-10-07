Firelight, la nuova voce della Gen Z: dal coro parrocchiale al primo tour nazionale

Riccardo Ricci, in arte Firelight, ha solo 21 anni, ma un percorso musicale già ricco di esperienze e di sogni realizzati. La sua passione per la musica nasce prestissimo, all’età di sei anni, quando comincia a cantare nel coro della parrocchia del suo paese. Da quel momento, il legame con le note e con il canto diventa sempre più forte. Durante gli anni della scuola elementare presso l’istituto “Maestre Pie”, Firelight inizia a studiare con impegno i testi delle canzoni proposti dal suo maestro e ad avvicinarsi al mondo degli spartiti musicali, affinando così il suo orecchio e la sua sensibilità artistica. Alle scuole medie e superiori, la musica smette di essere solo una passione e diventa una vera vocazione.

Dopo aver parlato con i genitori e deciso di voler trasformare questa passione in un futuro professionale, Riccardo entra in contatto con una casa discografica che lo accoglie nella propria scuderia. Da lì inizia a scrivere i primi brani originali, tra cui “Ti aspetterò qui”, “Resta con me”, “Un solo sguardo”, “Gen Z”, “Perfetti Sconosciuti” e “Ora più che mai”. Il suo ultimo singolo, “L’amore non ha prezzo”, è uscito lo scorso 29 agosto su tutte le piattaforme digitali e nelle principali radio nazionali. Il brano è distribuito dalla Milano Music Play (U.M.V.G.), etichetta guidata da Ettore Diliberto, e rappresenta un nuovo capitolo nella crescita artistica del giovane talento.

Nel 2026, Firelight sarà protagonista del suo primo tour nazionale, che prenderà il via dalla Toscana per poi toccare diverse regioni italiane, fino alla Sicilia. Tra le tappe più attese ci sarà anche un concerto in Puglia, occasione in cui il pubblico potrà ascoltare dal vivo le canzoni che stanno segnando il percorso di un artista destinato a lasciare il segno nella nuova scena musicale italiana.