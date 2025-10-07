Edizione n° 5848

Home // Cronaca // Mezzanone sotto choc: due morti in area “pista”. Indagini in corso

MORTI Mezzanone sotto choc: due morti in area “pista”. Indagini in corso

Borgo Mezzanone è stato teatro di due episodi di violenza che mettono in luce le condizioni drammatiche delle baraccopoli

Foggia sotto choc: due morti tra Borgo Mezzanone e la “pista”

Omicidi Borgo Mezzanone - Fonte Immagine: telesveva.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
7 Ottobre 2025
Cronaca // Cronaca //

Negli ultimi giorni, Borgo Mezzanone è stato teatro di due episodi di violenza che mettono in luce le condizioni drammatiche delle baraccopoli e delle persone costrette ai margini della società.

Il 29 settembre, Aboubakar, un 30enne maliano con una vita segnata da dipendenze e problemi di salute mentale, è stato ucciso a colpi di fucile nelle campagne della Capitanata. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stato sorpreso mentre tentava di rubare in un campo di pannelli solari; dopo averlo colpito, l’autore lo avrebbe abbandonato lungo la strada che collega Borgo Mezzanone a Carapelle. Per Campagne in Lotta, si tratta di “un gesto estremo di razzismo”, inserito in un contesto di violenze analoghe ai danni di immigrati, come i casi di Sekine Traorè, Soumaila Sacko e Daniel Nyarko.

Qualche giorno dopo, la notte del 3 ottobre, durante una lite in un bar della cosiddetta “pista”, Khadim, 46 anni, è stato accoltellato a morte, mentre il suo aggressore è stato linciato dai presenti e ridotto in fin di vita.

Secondo Campagne in Lotta, se la morte di Aboubakar è direttamente legata al razzismo violento, quella di Khadim riflette un razzismo più indiretto, generato dalla segregazione, dalla marginalità e dallo sfruttamento nell’agroindustria a cui le politiche migratorie costringono le persone immigrate. Questo clima di tensione e disagio può sfociare in episodi tragici come quelli recenti.

L’associazione sottolinea che le sofferenze degli immigrati potrebbero essere prevenute con politiche più giuste, ma governi, istituzioni e sindacati non offrono protezione reale. Per questo, conclude Campagne in Lotta, “continueremo a lottare per i diritti di chi vive ai margini, anche in memoria di Aboubakar e Khadim”.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Mezzanone sotto choc: due morti in area “pista”. Indagini in corso"

  1. SE IL PESCE PUZZA DALLA TESTA COME PUOI RISOLVERE I PROBLEMI……E POI VI E’ GIA’ DISAGIO DEGLI ITALIANI …

